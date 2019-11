Fietsersbond tekent bezwaar aan tegen plannen Leet: “Er blijkt geen totaalvisie op parkeren en verkeerscirculatie in de stad” Christophe Maertens

14 november 2019

17u21 6 Ieper De Ieperse Fietsersbond zegt dat in de nieuwe plannen voor het stadsvernieuwingsproject De Leet een bredere mobiliteitsvisie ontbreekt. “Omdat dit project een grote impact op de mobiliteit in het hart van de stad heeft, dienen we een bezwaarschrift in.” Burgemeester Emmily Talpe: “Niet iedereen is in staat om zich met de fiets te verplaatsen en het aanbod openbaar vervoer vangt niet alle noden op.“

De Stad Ieper is volop bezig met de voorbereidingen met de heraanleg van De Leet. Dat moet een centraal plein worden in de stad. Het nieuwe stadsbestuur heeft het oorspronkelijk plan iets hertekend. De belangrijkste wijzigingen gaan over een toename van het aantal parkeerplaatsen en een hertekening van de waterpartijen.

Minneplein

Volgens de Fietsersbond is het dossier echter onvoldoende gestoffeerd om een omgevingsvergunning voor af te leveren. “Er zijn geen telgegevens in verband met het aantal weggebruikers”, zegt Jeroen Pollet van de Fietsersbond. “Het is bijvoorbeeld niet duidelijk waarom er geen parkeerbalans is opgenomen. Volgens onze raming zouden in het huidige ontwerp 57 parkeerplaatsen meer opgenomen zijn, dan in het voorontwerp. Nochtans zouden de 200 extra gerealiseerde parkeerplaatsen op het Minneplein deze 57 ruimschoots kunnen compenseren.” Uit vaststellingen van de Fietsersbond blijkt dat er in die omgeving, behalve bij grote evenementen en op een marktdag met mooi weer, geen parkeerproblemen zijn. “De oude parkeervisie focust op vlot bereikbare randparkings om geen onnodig autoverkeer in het hart van de stad te trekken. Dit ontwerp breekt duidelijk met die visie.”

Toeristenbussen

Volgens de Fietsersbond is in de verantwoordingsnota bij het dossier is niets opgenomen over de verkeerscirculatie in de stad. “Nochtans speelt De Leet een belangrijke rol in het geheel van de Ieperse mobiliteit”, klinkt het. “Bepaalde keuzes kunnen ervoor zorgen dat het nieuw op te maken mobiliteitsplan al gehypothekeerd is: met deze inrichting zijn bepaalde opties bij voorbaat uitgesloten. Het was beter dat er eerst een nieuw mobiliteitsplan is. Opvallend is de vermelding dat de toeristenbussen na de heraanleg halt zullen houden op de Grote Markt.”

“De uitwerking van de rijweg op het Vandepeerboomplein is precies dezelfde als in de Boterstraat”, gaat Pollet verder. “Veel fietsers vinden de Boterstraat niet veilig. Bovendien zal door schuingeparkeerde auto’s de straat nog onveiliger zijn. Op de rechterkant heb je de shop-and-go-zone die de uitwijkmogelijkheid voor de fietser bij gevaarlijke situaties verhindert.”

Om samen te vatten: het dossier bevat onvoldoende informatie en motivatie, er blijkt geen totaalvisie op parkeren en verkeerscirculatie in de stad en de voorgestelde inrichting van de weg op het Vandepeereboomplein is onveilig voor fietsers.

Openbare ruimte en groen

“Het bezwaarschrift van de fietsersbond zal grondig bestudeerd en behandeld worden in het kader van de procedure voor de omgevingsvergunningsaanvraag”, reageert burgemeester Emmily Talpe. “Ik wil erop wijzen dat de plannen voor De Leet die nu voorliggen slechts beperkt zijn bijgestuurd ten opzichte van de eerdere plannen. De bijkomende parking komt op zones waar al verharding voorzien was in het eerste concept, dus er is geen sprake van extra inname openbare ruimte of verlies van groen. Ook de gelijkgrondse en vlakke ondergrond over de twee pleinen zorgt net voor meer fietscomfort. Het plan beoogt de binnenstad voor iedereen bereikbaar te houden. Ik denk onder andere aan wie minder mobiel is of aan de inwoners uit de deelgemeentes. Niet iedereen is in staat om zich met de fiets te verplaatsen en het aanbod openbaar vervoer vangt niet alle noden op.”

Wat betreft de toeristenbussen, zegt de burgemeester dat die niet via de Leet zullen rijden. “Zoals aangekondigd in ons bestuursakkoord en in navolging van het antwoord op onze bevraging worden op dit moment enkele pistes afgetoetst waarbij de bussen uit het centrum worden geweerd.”

Correcte verkeersdata

Het huidige mobiliteitsplan dateert van 2011 en werd sindsdien niet meer geactualiseerd. “Wij zetten een nieuw mobiliteitsplan nu voorop, dit is voorzien om in 2020 te worden opgemaakt. Daar wordt financiële ruimte voor voorzien in ons meerjarenplan. Momenteel leggen we de fundamenten van het nieuwe mobiliteitsplan, bedoeling is in ieder geval beslissingen te nemen op basis van correcte verkeersdata.”

“In het meerjarenplan zal zichtbaar worden dat we de volgende jaren volop inzetten op een fietsvriendelijk beleid. Zo willen we onder meer bij de heraanleg van straten zorgen voor de nodige fietsveiligheid en -comfort en voor voldoende fietsstallingen. Het voorbije jaar zaten we al niet stil: in de Meenseweg zorgen we voor een meer veilige fietsomgeving door het opstellen van een rotonde en het verbreden van de fietsrijstroken. Ook aan schoolomgevingen werden aanpassingen doorgevoerd nog vóór de start van het nieuwe schooljaar.”