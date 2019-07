Fietsers veroorzaken files voor meer verkeersveiligheid Christophe Maertens

13 juli 2019

13u48 0 Ieper In Brielen werd vrijdagavond een actie ‘Graag Traag’ georganiseerd. Er werden spandoeken uitgehangen en fietsers reden op de fietssuggestiestroken, wat leidde tot file.

Brielenaars hebben samen met leden de fietsclub Zombie Cats Bicycle Club een actie gehouden voor meer verkeersveiligheid in de dorpskern.

“Met de bewonersvergadering in Brielen hebben we een zaadje geplant dat nu aan het uitgroeien is tot een grotere beweging”, Jordy Sabels, fractieleider voor Groen in Ieper. “De Brielenaar nam het heft in eigen handen en er is nooit partijpolitiek aan te pas gekomen. Vanuit die optiek schoot de lokale bevolking samen met initiatiefnemers Geert Beun, Nancy Merveille, Marina Deberdt en mezelf vrijdagavond weer in actie om de druk op het agentschap Wegen & Verkeer op te voeren.”

“We organiseerden een Graag Traag actie. Dit door spandoeken uit te hangen in het straatbeeld van Brielen en een fietsactie te organiseren met 25 deelnemers. We reden met vier naast elkaar op beide fietssuggestiestroken om het verkeer te vertragen, met files tot gevolg. Deze actie zal elke maand worden herhaald tot er actie komt. We willen hiermee de druk op het Agentschap Wegen & Verkeer opvoeren, zodat ze eindelijk maatregelen treffen voor een veiliger Brielen. De putten in het wegdek moeten dringend worden hersteld en er moeten maatregelen getroffen worden om de snelheid op de N8 te garanderen.”