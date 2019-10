Fietsers gewond na aanrijdingen in Ieper en Poperinge LSI

22 oktober 2019

14u30

Bron: LSI 0 Ieper In Ieper en Poperinge raakten dinsdagvoormiddag twee fietsers gewond bij aanrijdingen.

In de Ieperstraat kwam een 87-jarige fietser uit Poperinge rond 9.45 uur ten val na een botsing. De man bleef zo goed als ongedeerd maar verkeerde vooral in shock. Een ambulance snelde ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Door het ongeval was er een tijdje geen verkeer mogelijk in de richting van het centrum. Om 11.15 uur gebeurde dan een ongeval aan de rotonde van de Zuiderring en de Kruiskalsijdestraat in Ieper. Een automobilist merkte een 54-jarige fietsster met haar elektrische fiets te laat op. De vrouw kwam ten val en moest eveneens met een ambulance naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht worden.