Fietser onwel en in kritieke toestand afgevoerd



Alexander Haezebrouck

14 september 2020

19u18 0

Langs de Meenseweg in Ieper is maandagnamiddag omstreeks 16 uur een fietser plots onwel geworden. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de fietser de eerste zorgen toe te dienen. Daarna werd de fietser in zeer kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Wat de fietser precies is overkomen waardoor hij onwel werd, is voorlopig onbekend.