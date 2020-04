Fietser komt ten val op omhoog gekropen betonplaat: tien ribben en twee rugwervels gebroken Hans Verbeke

27 april 2020

18u50 2 Ieper Bernard Decroix (57) uit Ieper wacht een maandenlange revalidatie nadat hij zondagnamiddag met zijn koersfiets zwaar te val is gekomen. De man verloor de controle toen zijn voorwiel op een omhoog gekomen betonplaat knalde. Hij belandde in de gracht en raakte zwaargewond. “We wachten bang af hoe hij het er vanaf zal brengen”, zegt zijn pluszoon.

Het was ideaal fietsweer en dus haalde Bernard Decroix zondag zijn koersfiets van stal. “Hij vertrok alleen”, zegt zijn pluszoon Wesley Mahieu. “Op de Kemmelseweg liep het rond 12.45 uur verkeerd. Op het vrijliggend fietspad werd hij verrast door een betonplaat die enkele centimeter omhoog was gekomen door de warmte. Zijn voorwiel knalde op de rand van de betonplaat. Mijn stiefvader verloor de controle over zijn stuur, ging over de kop en belandde in de gracht.”

Thuisverpleegster gestopt

Ondanks de helse pijn kon Bernard zijn partner Nadine Bulckaen bellen. “Mama belde daarop mijn zus, die niet zo veraf woont. Zij was snel ter plaatse. Op dat moment was er al een verpleegster van het Wit-Gele Kruis gestopt. Zij ontfermde zich over mijn stiefpa tot de hulpdiensten er waren.”

In het ziekenhuis bleek hoe ernstig de toestand van Bernard was. “Hij heeft tien ribben gebroken: vier links en zes rechts”, weet Wesley. “Daarnaast zijn ook nog eens twee ruggenwervels gebroken. Vooral dat is alarmerend.”

Lange revalidatie

Bernard werd maandagmorgen al geopereerd, in de vooravond lag hij nog op de recovery-afdeling van het Jan Yperman Ziekenhuis. “We hopen dat alles goed is gegaan”, gaat Wesley verder. “De dokters durfden zich vooraf niet uitspreken, maar wisten wel al te zeggen dat hem een revalidatie van minstens drie tot vijf maanden te wachten staat. We duimen dat hij weer de oude mag worden, maar dat is dus nog onzeker.” Ondertussen heeft de familie van Bernard de verpleegster van het Wit-Gele Kruis kunnen vinden die gestopt was om de man te helpen. “Mijn stiefpa wil haar bedanken”, legt Wesley uit. “Daarom zijn we op zoek gegaan naar die vrouw.”

Niet de eerste valpartij

De familie van het slachtoffer heeft vernomen dat Bernard niet de eerste is die ten val komt op die plek. “De situatie is er blijkbaar al langer gevaarlijk. Het is tijd dat er iets aan gedaan wordt. De stad kan geen herstelling uitvoeren omdat het om een gewestweg gaat, maar er zou bijvoorbeeld wel signalisatie kunnen geplaatst worden, zodat er niet nog meer ongevallen gebeuren.” Het stadsbestuur van Ieper heeft ondertussen contact opgenomen met het Agentschap Wegen en Verkeer, dat verantwoordelijk is voor de gewestwegen. Dat zal iemand ter plaatse sturen om de situatie te bekijken.