Fietser aan de beterhand na frontale botsing met oldtimer: “Schedelbreuk en 64 hechtingen, maar alles komt weer goed” LSI

14 juli 2020

16u25

Bron: LSI 14 Ieper Twee dagen nadat hij op de Croonaert in Wijtschate met zijn koersfiets een doodsmak tegen een oldtimer maakte , is de toestand van wielertoerist Fries Vandermarliere (35) uit Brielen stabiel. Hij hield aan de botsing wel een meervoudige schedelbreuk en 64 hechtingen in het gezicht over.

Het ongeval gebeurde zondag rond 20.15 uur. Een oldtimer Ford Mustang van een vijftiger uit Tourcoing reed vanuit de Kemmelstraat (N331) de Vierstraat in richting Croonaert, een hellende strook langs de gelijknamige sporthal en de Britse militaire begraafplaats Croonaert Chapel Cemetery. Als passagier zat ook een 101-jarige man in de wagen. Uit de andere richting kwamen vier fietsers, waaronder Fries Vandermarliere. Hij botste met zijn koersfiets frontaal op de wagen en vloog met zijn hoofd door de voorruit van de wagen. Een MUG-team diende de eerste zorgen toe, waarna hij naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper werd overgebracht.

Ondertussen blijkt de toestand van Fries stabiel. “Zijn herstel zal tijd vergen, maar alles komt goed en dat is het voornaamste”, reageert zijn vader Ivo. Fries is begeleider van avonturenkampen bij Outside Adventure in Poperinge. Dat zal hij een tijdje aan zich voorbij moeten laten gaan.