Fietsenverkopers kunnen vraag nog amper aan: “Gelukkig hebben we een grote voorraad” Christophe Maertens

26 mei 2020

18u11 0 Ieper De Vlaming gaat fietsen deze zomer en dat hebben de fietsenhandelaars geweten. Ook Minerva Cycling in Ieper kan nog amper de vraag aan. “Mensen denken dat ze niet meer op reis zullen kunnen gaan, maar willen ook niet thuis blijven zitten en dus kopen ze een fiets. Mei wordt onze beste maand ooit”, glundert zaakvoerder Filip Carpentier.

Minerva Cycling is een fietsengroothandel in de Bargiestraat in Ieper. De zaak is ontstaan uit een fietsenwinkel in Elverdinge. Zaakvoerder Filip Carpentier bouwde het bedrijf uit tot fietsengroothandel Formula Cycling. In 2013 sloeg het noodlot toe en legde een zware brand de zaak in de as. Carpentier bleef echter niet bij de pakken zitten. Twee jaar later nam hij het failliete fietsenbedrijf Minerva uit Paal over en werd hij verdeler van onder andere de merken Minerva en Scoppio. De zaak richt zich ook op elektrische tweewielers. Onlangs begon de uitbater met de verkoop aan particulieren en dat legt hem nu geen windeieren.

Grote voorraad

“Op 11 mei mochten we weer open en sindsdien boomt de verkoop, vooral van elektrische fietsen”, zegt Carpentier. “Veel mensen hebben tijdens de lockdown goesting gekregen om een fiets te kopen. Ze denken dat ze niet meer op reis zullen kunnen gaan, maar willen ook niet thuis blijven zitten en dus kopen ze massaal een fiets. Opvallend is dat ook jonge mensen een elektrische fiets kopen. Al merken we wel dat elektrische fietsen steeds meer gebruikt worden voor woon-werkverkeer en om files te vermijden.”

We hebben eigen fabrieken waar onze fietsen gemaakt worden. Mensen die hier een fiets kopen, kunnen die meteen mee naar huis nemen Filip Carpentier

Veel fietsenwinkels zitten al door hun voorraad heen, waardoor klanten tot het najaar moeten wachten voor ze hun tweewieler mee naar huis kunnen nemen. “Wij hebben gelukkig een grote voorraad”, knipoogt Filip. “We hebben bovendien onze eigen fabrieken waar onze fietsen worden gemaakt. Mensen die hier een fiets kopen, kunnen die meteen mee naar huis nemen.”

Nog opvallend is dat mannen vaak ook voor een vrouwenmodel kiezen. “Vooral oudere mannen. Het is gewoon makkelijker om op te stappen”, beseft de zaakvoeder, die ook enorm verbaasd is door de onlineverkoop. “Als ik ’s morgens om 7 uur opsta, zijn er al verschillende bestellingen binnengekomen van mensen die ’s nachts nog een fiets besteld hebben. Vroeger had je dat niet.”

Fietscampagne

De stijgende verkoop van fietsen is niet alleen goed voor de fietsverkopers, maar is ook goed voor het milieu en de algemene gezondheid. Ieper moedigt het fietsen dan ook aan. “Het is ons in ieder geval opgevallen dat er in onze stad veel meer gefietst wordt”, vertelt burgemeester Emmily Talpe. “Dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. De ideale ontspanning om je hoofd leeg te maken en bovendien een gezonde bezigheid. Natuurlijk hopen we dat mensen ook blijven fietsen als ze binnenkort weer naar het werk of naar school mogen. Samen met de politie doen we er alles aan om fietsers voldoende ruimte te geven in onze stad, zodat het veilig blijft voor iedereen. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde pakt uit met de eerste fietscampagne op Vlaams niveau. We springen graag op de kar en moedigen onze inwoners aan om te blijven fietsen.”

Een affiche om aan het raam te hangen, kun je afprinten op www.vsv.be.