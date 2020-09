Fietsendief voor rechter: “Ik pleegde de feiten uit persoonlijke redenen” Christophe Maertens

09 september 2020

11u14 1 Ieper De 30-jarige R.D. uit Frankrijk moet zich voor de rechter in Ieper verantwoorden voor het stelen van fietsen. Zijn wagen werd telkens opgemerkt op de plaats van de feiten.

Enkele dagen voor R.D. op een plek zijn slag wou slaan, werd hij opgemerkt door een passant. Die zag hoe de dief bijzonder veel oog had voor de omgeving en voor een aanwezige camera. De nummerplaat van het voertuig waarmee R.D. onderweg was, werd genoteerd en doorgegeven aan de politie. Met die info kon de dief later in de kraag worden gegrepen.

De man moet zich nu op de rechtbank van Ieper verantwoorden voor drie inbraken en een gewone diefstal. De beklaagde bekent de feiten, uitgezonderd de diefstal van een mountainbike in de nacht van 30 op 31 augustus. Op de vraag waarom hij de diefstallen pleegde, antwoordde hij: “Om persoonlijke redenen.” De man riskeert een celstraf en een geldboete, beide straffen met uitstel. Vonnis op 5 oktober.