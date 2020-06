Fietscomfortstroken en nieuwe kasseien op de Ieperse Grote Markt Christophe Maertens

11u05 0 Ieper Op de Grote Markt in Ieper werd het kruispunt met de Dhondtraat heraangelegd. Ook vernieuwde het stadsbestuur er kasseien en liet fietscomfortstroken aanleggen. “De stroken werden aangelegd in uitgewassen beton waardoor ze niet enkel een uitstekend comfort, maar ook esthetisch mooi binnen het historisch kader passen.”

In Ieper zijn al verschillende kruispunten aangelegd in uitgewassen beton en nu was ook het kruispunt tussen de Dhondstraat en de Grote Markt nu aan de beurt. De kasseien op de Grote Markt tussen de Rijselstraat en de Sint-Jacobstraat werden volledig vernieuwd, de parkeerstroken hersteld en de voetpaden aangepakt. Tegelijk werden fietscomfortstroken aangelegd.

Historisch kader

“Als eerste straat in de binnenstad rusten we deze weg uit met 2 fietscomfortstroken van telkens 100 cm breed”, zegt schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (sp.a). “Deze zullen worden doorgetrokken richting De Leet eens de werken daar begonnen zijn. De fietscomfortstroken werden aangelegd in uitgewassen beton waardoor ze niet enkel een uitstekend comfort bieden aan de fietsers, maar ook esthetisch heel mooi binnen dit historisch kader passen.”

Binnenkort komen er eveneens fietssuggestiestroken aan de Kalfvaart. “Ook bij de heraanleg van de verschillende kasseistraten in het centrum werd aan de fietser gedacht”, zegt de schepen. “Het gaat om de Lombaardstraat, Burchtstraat, Klaverstraat en de Boomgaardstraat. We kozen bewust voor duurdere mozaïeken in plaats van de vroegere kasseien. Die zijn vlakker en dus een heel stuk aangenamer voor fietsers.”

Rode loper voor alle fietsers

Vanaf 12 juni om 16 uur gaat de weg op de Grote Markt opnieuw open voor het verkeer. “De fietssuggestiestroken op de Grote Markt worden echter al een week eerder opengesteld voor tweewielers. In primeur rolt stad Ieper de rode loper uit voor alle fietsers vanaf vrijdag 5 juni en dat om 17 uur.”