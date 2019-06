Fietsbelevingscentrum Biking Box is uitvalsbasis voor fietstochten in de streek Christophe Maertens

27 juni 2019

12u33 0 Ieper In de Menenstraat in Ieper opende de Biking Box, een fietsbelevingscentrum dat koersgeschiedenis combineert met het oorlogsverleden en onze streekproducten. Peter van het concept is wielerlegende Freddy Maertens. “Hier worden nieuwe verhalen gemaakt, niet alleen als we samen op pad gaan, maar ook aan de toog.”

Een uitvalsbasis voor allerhande fietsactiviteiten in de regio. Zo zou je het nieuwe belevingscentrum langs de Menenstraat in Ieper kunnen noemen. Je kan er echter ook gewoon een pintje drinken of iets eten. Drijvende kracht achter het concept is voormalig wielerjournalist Kurt Titeca (51). “Vijf jaar geleden begon ik met fietsverhuur en het uitwerken van fietstochten op maat van de klanten”, zegt Kurt. “Met de Biking Box zetten we een volgende stap. Mensen kunnen hier hun tocht voorbereiden, maar ook bij het terugkomen tot rust komen en nog iets drinken of eten.” De fietstochten die de zaakvoerder op poten zet, steunen op drie pijlers: WO I, het koersgebeuren en onze regionale bier- en wijncultuur. “Voor mij is het herdenkingsverhaal zeker niet voorbij. Mensen beleven de geschiedenis zoveel beter op de fiets.”

“Met de Biking Box willen we er nu een indoorverhaal aan toevoegen. We denken ook naar de winter toe, een beetje een sportbar met drie schermen om bijvoorbeeld voetbal te bekijken. Het is de bedoeling dat iedereen die interesse heeft voor fiets- en andere sporten zich hier thuis voelt, ook al fiets je zelf niet.”

Peter van het concept is wielerlegende Freddy Maertens. “Ik ken Freddy al heel lang. In de bar hangt er een grote foto waarop we Freddy en Eddy Merckx de Kemmelberg zien oprijden in de sneeuw tijdens Gent-Wevelgem.”

Bij de opening woensdagavond kreeg Kurt al meteen een 18-koppige Nieuw-Zeelandse toeristengroep over de vloer. “Het is een prachtige ervaring om hier te komen fietsen”, zegt Craig, een van de Nieuw-Zeelanders. “Het is de eerste keer dat ik hier in de streek ben en het is heel bijzonder. Vooral omdat er hier familie van ons begraven ligt die sneuvelde tijdens de oorlog. Je komt in straten die naar ons thuisland zijn genoemd, heel bijzonder is dat.” Craig blijkt goed op de hoogte van de koersen die hier worden gereden. “Als het hier zomer is, is het bij ons winter. We kijken dan naar de voorjaarsklassiekers, de Ronde van Frankrijk en de Giro terwijl we indoor in de fitness op de fiets zitten.”

“Er is nog veel werk voor de boeg in de Biking Box”, zegt Kurt Titeca nog. “We moeten eerst het zomerseizoen doorkomen alvorens we aan iets nieuws beginnen. Wat wel al vaststaat, is dat er vanaf augustus een Virtual Reality fiets komt van het Rondecentrum in Oudenaarde. Het oorlogsverhaal van Paul Deman, winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 1913 en spion tijdens WO I, zal hier tot leven komen. In zijn fietskader verstopte hij boodschappen die hij van het bezette België naar het neutrale Nederland bracht.” Meer info via www.bikingbox.be