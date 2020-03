Fiets- en wandelstrook Veurnseweg – Breydelhofstraat afgesloten Christophe Maertens

10 maart 2020

Ieper Het stukje fiets- en wandelpad aan de Veurnseweg richting de Breydelhofstraat zal even worden afgesloten voor het verkeer.

Nog tot 20 maart vinden er afbraakwerken plaats ter hoogte van de zijstraat Veurnseweg 193 – 203 in Ieper. Verderop loopt de zijstraat over in een fiets- en wandeldoorsteek richting de Breydelhofstraat. Uit veiligheidsoverwegingen zal de zijstraat én de fiets- en wandeldoorsteek tijdelijk worden afgesloten voor alle verkeer, inclusief voetgangers en fietsers.