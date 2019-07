Fiesta Europa palmt Grote Markt in Joyce Mesdag

14 juli 2019

17u53 0

Fiesta Europa, een gezelschap van rondtrekkende internationale marktkramers, streek dit weekend neer op de Grote Markt in Ieper. Ook maandag, van 10 tot 19 uur, kan je je er nog even in het Zuiden wanen. De marktkramers hebben er unieke souvenirs, typische streekproducten en culinaire specialiteiten mee. In samenwerking met het Belgisch KinderKanker Steunfonds hadden de organisatoren ook voor een kinderdorp gezorgd met springkastelen en knutsel- en speelzones.