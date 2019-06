Feniks 2020 nieuw project over de wederopbouw van de Westhoek, “de Westhoek herrees als een feniks uit de as” Erik De Block

14 juni 2019

14u08 0

Feniks 2020 nieuw project over de wederopbouw van de Westhoek

De herdenking van ‘honderd jaar Groote Oorlog’ lokte meer dan drie miljoen bezoekers naar de Westhoek. Het stopt nu evenwel niet want met Feniks 2020 is er ondertussen al een nieuw project. “Centraal thema van dit project is de wederopbouw van de Westhoek na de Eerste Wereldoorlog”, aldus gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). Het provinciebedrijf Westtoer stelde vandaag in de stadsschouwburg van Ieper de verschillende grootschalige publieksevenementen en diverse tentoonstellingen over de wederopbouw voor.

Met Feniks 2020 blijft de Eerste Wereldoorlog alvast brandend actueel. “De provincie kijkt meer dan tevreden terug op de herdenkingsperiode 2014-2018”, aldus gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. “Meermaals werd de vraag gesteld wat er zal gebeuren na de honderdjarige herdenking. Die bezorgdheid weerklonk. Feniks 2020 is een eerste nieuw thema om de toekomst van het herdenkingstoerisme in te vullen. Het moet het fascinerend verhaal van de wederopbouw brengen. De Westhoek werd helemaal heropgebouwd en herrees als een feniks uit de as.”

De link voor de naamkeuze is dus duidelijk. Er zal alvast heel veel te beleven zijn. Voor het breed publiek zijn er tentoonstellingen in het In Flanders Fields Museum (Ieper), het stadhuis van Diksmuide, de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Zonnebeke, het bezoekerscentrum Het Heuvelland in Kemmel, het Yper Museum (Ieper), de Kinderbrouwerij in Reningelst, De Lovie in Poperinge en het Fransmansmuseum in Koekelare.

“Ook de kerktorens van Veurne en Mesen zijn betrokken in het project”, aldus algemeen directeur Stefaan Gheysen van Westtoer. “Toeristische routes brengen bezoekers naar Langemark-Poelkapelle, Houthulst en Lo-Reninge. Grote publieksmomenten zullen doorgaan op de Grote Markt van Diksmuide en het stadscentrum van Nieuwpoort. De afsluiter eind oktober 2020 wordt in de Sint-Maartenskathedraal in Ieper een concert door de koninklijke harmonie Ypriana die volgend jaar honderd jaar bestaat.”

Na de wapenstilstand keerden de meeste bewoners uit de Westhoek snel terug. De lokale bevolking zorgde ervoor dat steden en dorpen in enkele jaren tijd uit hun as herrezen. “De lokale bewoner was de drijvende kracht van de wederopbouw”, aldus Peter De Wilde, CEO van het agentschap Toerisme Vlaanderen. “De blik van de bezoeker aan het nieuw project zal essentieel zijn.”

Feniks 2020 start begin maart volgend jaar is een samenwerking met veel partners. Toerisme Vlaanderen zorgt voor een subsidie van een half miljoen euro. De betrokken gemeenten betalen mee. De uittredende minister-president Geert Bourgeois (N-VA) liet zich vandaag verontschuldigen. Meer info op www.feniks2020.be