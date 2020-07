Federaal parlementslid Slegers (CD&V) pleit voor rechtbankzittingen via videoconferenties: “We moeten mee evolueren met onze tijd” Christophe Maertens

10 juli 2020

08u25 1 Ieper Federaal parlementslid Bercy Slegers (CD&V) wil rechtbankzittingen via videoconferenties mogelijk maken. Ze zegt dat naar aanleiding van enkele rechtszaken die eerder deze week plaatsvonden in afwezigheid van de beklaagde. De gedetineerden konden niet naar de rechtbank worden gebracht na een uitbraak van corona in de gevangenis van Ieper.

Eerder deze week werd in de gevangenis van Ieper een coronabesmetting vastgesteld. Een van de gevolgen is dat er twee weken geen transporten van gevangenen kan plaatsvinden. Daardoor kunnen gedetineerden niet naar de rechtbanken gebracht worden. Dat was deze week al het geval in de rechtbank van Ieper en Kortrijk. Een gedetineerde heeft echter het recht zijn proces bij te wonen, al dan niet samen met zijn advocaat. “De zittingen zonder gedetineerden hadden we kunnen vermijden”, zegt kamerlid Bercy Slegers (CD&V). “Om zulke situaties te vermijden, diende ik een wetsvoorstel in om bij de behandeling van een rechtszaak de gedetineerde via videoconferentie te kunnen laten deelnemen aan de zitting. In de buurlanden heeft men dit op korte termijn mogelijk gemaakt. Ook tijdens de coronacrisis kon dit door een tijdelijke regeling van minister Geens ook bij ons. In België stellen we echter vast dat een wettelijk kader voor videoconferenties in strafzaken ontbreekt.”

“Op technisch vlak is in de gevangenissen al veel vooruitgang geboekt. Er zijn tijdens de coronaperiode meer dan twintigduizend videocalls gebeurd door gevangenen met hun familie. Reken daarbij dat Justitie tijdens deze periode op korte termijn ook een grote sprong voorwaarts gemaakt heeft rond digitalisering.”

Breder debat

In de Commissie Justitie stuitte het voorstel op heel wat verzet. “Andere partijen vinden dat een breder debat nodig is. Men wil onder andere vermijden dat gedetineerden hiertoe verplicht zouden worden en daarnaast zag men hier een verdoken besparingsmaatregel in. Maar als de zittingen nu plaatsvinden zonder dat de gedetineerde erbij kan zijn, is die daar nog minder mee gebaat. Ik vind het jammer dat ons voorstel niet gevolgd is door de collega’s. We moeten mee evolueren met onze tijd.”