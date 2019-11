Familiehulp organiseert ‘strijkmarathon’ voor Warmste Week Christophe Maertens

08 november 2019

08u35 0 Ieper Familiehulp organiseert naar aanleiding van de Warmste Week een strijkmarathon in Ieper. 24 uur zullen medewerkers van Familiehulp strijken voor een goed doel.

Van vrijdag 13 december om 12 uur tot zaterdag 14 december 12 uur zullen medewerkers van Familiehulp in Ieper strijken voor het goede doel. De opbrengst gaat naar ‘National Domestic Workers Movement’ van zuster Jeanne De Vos, een organisatie die strijdt voor betere arbeids- en levensomstandigheden van huishoudpersoneel in India.

Praktisch

De strijkmarathon vindt plaats in het regiokantoor van Familiehulp, aan Ieper Business Park, Ter Waarde 69. Wie wil, kan zijn strijkmanden binnenbrengen op vrijdag 13 december tussen 12 uur en middernacht. Oppikken kan op zaterdag 14 december tussen 7 en 11 uur. Een strijkbeurt aanvragen kan via kimberly.feys@familiehulp.be. Je betaalt tien euro voor het eerste half uur en vijf euro per extra half uur strijken. Wie wil, kan ook een vrije gift doen op rekeningnummer BE07 8939 4401 3866 - BIC GKCC BE BB met vermelding ‘gift Strijkmarathon’. Meer info op www.familiehulp.be.