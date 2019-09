Familieglijbaan Aquaventure in de prijzen Christophe Maertens

18 september 2019

08u45 0 Ieper De familieglijbaan Aquaventure van Bellewaerde Aquapark heeft Tijdens de uitreiking van de European Star Awards de derde plaats gewonnen in de categorie ‘Beste Familieglijbaan’. De Star Awards zijn een initiatief van de IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions). “Deze award voor Aquaventure betekent dan ook een erkenning voor alle inspanningen”

De blikvanger van Bellewaerde Aquapark is de waterattractie Aquaventure, geconstrueerd door de Duitse glijbaanbouwer Wiegand. In deze familieglijbaan kunnen tot 4 personen plaatsnemen in een grote band. Ze glijden door een glijbaan, met een diameter van 2,70 meter, langs een parcours van 117 meter. De bezoekers bevinden zich plots op een groot blad in open lucht. Met deze familieglijbaan heeft Bellewaerde Aquapark een Europese primeur te pakken.

De glijbaan Aquaventure behaalde de derde plaats in de categorie ‘Beste Europese Familieglijbaan’ tijdens de uitreiking van de European Star Awards. “Het team van Bellewaerde Aquapark is zeer trots om deze award in ontvangst te mogen nemen. Het openen van Bellewaerde Aquapark betekende een investering van 17 miljoen euro, de grootste investering ooit in de geschiedenis van Bellewaerde. In Bellewaerde Aquapark willen we gezinnen met kinderen tussen 6 en 12 jaar unieke en onvergetelijke momenten laten samen beleven, dankzij een gevarieerd aanbod van glijbanen, speelzones en ontspanning. Deze award voor Aquaventure betekent dan ook een erkenning voor alle inspanningen,” aldus Stefaan Lemey, directeur van Bellewaerde en Bellewaerde Aquapark.

Bellewaerde Aquapark opende afgelopen zomer op 1 juli de deuren. “Naast de unieke familieglijbaan Aquaventure, is er een gevarieerd aanbod voor heel wat spetterplezier met het gezin. Kinderen van verschillende leeftijden kunnen op ontdekking gaan in en op de interactieve speelzones. In de lazy river, een traagstromende rivier, kan men rustig dobberen doorheen het volledige park langs ondermeer een klimmuur, een aquarium en tal van watereffecten. Relaxen kan in de sauna, de jacuzzi’s of buiten op de ligweide”, aldus de directeur.

Op de vooravond van de IAAPA Expo Europe (International Association of Amusement Parks and Attractions) in Parijs, worden jaarlijks de European Star Awards uitgereikt. De European Star Awards worden uitgereikt door het vaktijdschrift Kirmes & Park Revue. Een onafhankelijke en internationale jury brengt hun stem uit om uitzonderlijke prestaties van pretparken te belonen.