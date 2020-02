Faillissement Puydtjes’ Charcuterie heeft niks met slagerij op de Neermarkt te maken Erik De Block

16 februari 2020

Het nieuws over het faillissement van Puydtjes' Charcuterie in Ieper heeft de afgelopen dagen nogal wat verwarring veroorzaakt. De rechtbank van koophandel in Ieper heeft Puydtjes' Charcuterie failliet verklaard. Maar die zaak heeft niks te maken met Charcuterie Depuydt op de Neermarkt, die wel nog gewoon open is.

Pascal Depuydt was zaakvoerder van slagerij Puydtjes op de Neermarkt. Acht jaar geleden liet hij zijn slagerszaak in Ieper over en zag in Polen opportuniteiten op de biologische, vegetarische en veganistische markt. Hij stopte met de vleesproductie en investeerde alleen nog in een veganistisch en biologisch assortiment onder de naam VeggieBel. De veganistische bereide maaltijden, patés en sauzen vonden ook een afzet op de Arabische en Aziatische markt.

In 2014 richtte de huidige zaakvoerster van de slagerij op de Neermarkt Melitta Debergh de bvba Charcuterie Depuydt op. De beenhouwerij op de Neermarkt blijft dus open en heeft niks te maken met het faillissement.