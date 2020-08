Extra zuurstof in water vestingen om blauwalgen te bestrijden Christophe Maertens

10 augustus 2020

16u30 0 Ieper De technische dienst van Ieper heeft drie verluchtingspompen in het water van de vestingen geplaatst om de groei van blauwalgen tegen te gaan.

Nadat er in Zillebekevijver blauwalgen werden aangetroffen, bleek dat eind vorige week ook het geval in het water van de vestingen. “We moeten al jaren afrekenen met blauwalgen in Zillebekevijver en het kanaal Ieper-Komen, maar recent krijgt ook het water in de vestingen met het probleem af te rekenen”, zegt schepen van Milieu Valentijn Despeghel (sp.a). “Drie jaar geleden doken de blauwalgen al eens op, maar toen verdwenen ze weer snel. Door de hitte kent nu ook het water in de vestingen verlaagde zuurstofwaarden. Met drie beluchters willen we het probleem aanpakken.”