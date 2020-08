Expo over het veranderde landschap in dorpen en steden van de Westhoek Christophe Maertens

28 augustus 2020

07u31 0 Ieper In de bib van Ieper is tussen 16 september tot 8 november de expo ‘Landschap in versnelling’ te bekijken.

“Vanaf de jaren 1950 veranderen de dorpen en steden van de Westhoek en het omringende landschap in versneld tempo. Het landschap verandert mee met onze keuzes en beslissingen die we nemen. De expo staat stil bij die veranderingen rond natuur, mobiliteit, landbouw, wonen, grens en toerisme om van daaruit te denken aan morgen. Hoe kunnen we actief en doordacht aan de Westhoek bouwen?”, klinkt het bij de organisatoren. De bib nodigt mensen uit om zelf foto’s te nemen van stads- en dorpszichten of landschappen die de voorbije jaren veranderden. De foto’s worden zo deel van de tentoonstelling. De organisatie ligt in handen van Regionaal Landschap Westhoek, CO7, Provincie West-Vlaanderen en de Stad Ieper.