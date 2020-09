Expo Landschap in Versnelling in de Westhoek: “Neem zelf een foto en wordt deel van de tentoonstelling” Christophe Maertens

18 september 2020

10u50 1 Ieper In de bib van Ieper loopt tot nog tot 8 november de expo Landschap in Versnelling in de Westhoek. “Maak zelf een foto van een stads- of dorpsgezicht en landschappen die de voorbije jaren veranderden.”

“Vanaf de jaren 1950 veranderden de dorpen en steden van de Westhoek en het omringende landschap in een versneld tempo”, aldus Jurgen Vanlerberghe, voorzitter van Regionaal Landschap Westhoek, dat de expo samen met CO7, Stad Ieper, de provincie en de bib op poten zet. “Het landschap verandert mee met de keuzes die de mens maakt, want mocht die er niet zijn dan hadden we enkele bos in de regio.” De tentoonstelling staat stil bij de veranderingen rond natuur, mobiliteit, landbouw, wonen, grens en toerisme om vandaaruit te denken aan morgen. De vraag is: hoe kunnen actief en doordacht aan de Westhoek bouwen?”

Bij de tentoonstelling horen een aantal postkaarten van oude foto’s uit de streek. Wie wil kan een foto maken van de plek op de postkaart vanuit hetzelfde oogpunt. Stuur de foto door naar info@westhoekverbeeldt.be en op die manier word je een deel van de tentoonstelling in de bib in Ieper.