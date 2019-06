Ex-bouwvakker uit Ieper krijgt 30 maanden cel voor eindeloze reeks werfdiefstallen Bart Boterman

25 juni 2019

16u06 0 Ieper Een 46-jarige ex-bouwvakker uit Ieper is vijf jaar na een lange reeks diefstallen op werven en uit bestelwagens veroordeeld tot 30 maanden cel met uitstel onder voorwaarden. Nico D. sloeg liefst 47 keer toe in zowat de hele Westhoek, van Diksmuide over Houthulst, Lo-Reninge en Poperinge tot Wervik. Hij werd twee keer voorwaardelijk vrijgelaten, maar bleef gewoon verder doen.

Nico D. werd vervolgd voor 37 diefstallen met inbraak, zeven diefstallen zonder inbraak en drie pogingen. Alles dateert van 2014, maar het onderzoek sleepte lang aan. Het ging telkens om allerhande werkmateriaal dat hij doorverkocht. De man werd opgepakt en later voorwaardelijk vrijgelaten. Maar dat weerhield hem er niet van om opnieuw heel wat keren toe te slaan. Na een nieuwe aanhouding en vrijlating was zijn drang om te stelen nog steeds niet getemperd. Na een derde periode van voorhechtenis kwam de man eindelijk tot inzicht. “Wie in de rechtszaal met zo’n palmares binnenkomt, laat beter alle hoop varen”, sprak de advocaat van de man tijdens de pleidooien. “Mijn cliënt was een gerespecteerd bouwvakker, maar werd getroffen door fysieke kwalen zoals een voet- en schouderletsel en diabetes. Hij kwijnde weg in de invaliditeit en eenzaamheid. Hij probeerde geld te verdienen door materiaal te ontvreemden en te verkopen”, schetste de raadsman de situatie.

“Maar intussen zit hij op het rechte pad en dat moet zo blijven. Een straf met voorwaarden is een stok achter de deur”, klonk het pleidooi. Bij het vonnis sprak de rechter Nico D. aan. “Je hebt tot twee keer toe je voorwaarden geschonden. Dat is niet fraai. Ik meen dat je toch nog een kans verdient. Maar een misstap is meteen de cel in. Knoop dat goed in je oren”, aldus de Veurnse strafrechter.