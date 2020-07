Europese steun voor landbouwprojecten in de Westhoek Christophe Maertens

22 juli 2020

09u29 0 Ieper In het kader van het Europees subsidiëringsprogramma Leader krijgen enkele landbouwprojecten in de Westhoek financiële steun. Het gaat onder meer over de Chocolatnanny uit Poelkapelle en de ‘Lokaalmarkt Ieper’.

In totaal krijgen twintig plattelandsprojecten uit onze provincie financiële steun uit Europa, Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen. Het gaat om dossiers die werden ingediend voor het Europees subsidiëringsprogramma Leader. Leader is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de ‘Leadergebieden’ verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen. In West-Vlaanderen zijn twee leadergebieden: de ‘Westhoek’ en ‘Midden-West-Vlaanderen’. Leader Westhoek keurde veertien nieuwe projecten goed die kunnen rekenen op een steun van samen 453.725,34 euro. Op die manier geeft het impulsen aan de landbouwsector in de Westhoek.

Een voorbeeld van een project dat steun krijgt is de Chocolatnanny uit Poelkapelle, die het ambacht van chocoladebewerker toegankelijk maakt voor iedereen via workshops. Ook de ‘Lokaalmarkt Ieper’ krijgt steun. Die markt organiseert een lokale, overdekte boerenmarkt met bar en kinderatelier. Het project zorgt voor beter boerende boeren en het stimuleert de werkgelegenheid bij die boeren. Rechtstreeks kopen is milieubewust en seizoensgebonden kopen. Nog een voorbeeld is het initiatief ‘Naar een duurzame wijnbouw in Heuvelland, fase 2’.

Via een nieuwe oproep gaat Leader op zoek naar nieuwe plattelandsprojecten die ondersteund kunnen worden. Organisaties, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend projectidee kunnen hun aanvraag indienen tot en met 1 oktober 2020 via plattelandsloket@west-vlaanderen.be.