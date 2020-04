Eresecretaris OCMW Ieper is overleden Erik De Block

03 april 2020

11u56 0 Ieper In Ieper is Hugo Dedullen (91) overleden. Hij was eresecretaris van het OCMW Ieper.

Hugo Dedullen werd geboren in Poperinge en liep er school aan de toenmalige RMS. Later trok hij naar de universiteit en werd doctor in de rechten. Hugo Dedullen was de echtgenoot van Lea Covemaecker en vader van twee kinderen Hilde en Peter.

Hij was lid van Marnixring Ieper Westland. Een mooi afscheidsmoment rond de urne zal op een latere datum doorgaan.