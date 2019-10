Erebrigadier Gilbert Bailleul overleden Christophe Maertens

18 oktober 2019

15u25 0 Ieper Op dinsdag 15 oktober is op 80-jarige leeftijd Gilbert Bailleul na een ziekte overleden in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. Hij was een van de zeven mensen die de titel van erebrigadier van het 98 Bataljon Logistiek mocht dragen.

Gilbert was voorzitter van het Koninklijk Verbond der Veteranen van Koning Leopold III – Afdeling Ieper en bestuurslid van verschillende vaderlandslievende en culturele verenigingen. Op het einde van zijn carrière als burger bij defensie in de Ieperse kazerne werd hem de titel van erebrigadier van het 98 Bataljon Logistiek (nu CCMP) toegekend, een titel die maar aan een 7- tal personen werd toegekend die iets belangrijks betekenden voor de ‘kazerne van Ieper’. Gilbert was op die manier gekend in de regio.

Gilbert Bailleul werd 80 jaar oud en was weduwnaar van Annie Verleure. Hij is vader van één dochter en grootvader van één kleindochter. De uitvaart vindt plaats op woensdag 23 oktober 2019 om 11 uur in de Sint-Maartenskathedraal in Ieper.