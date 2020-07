Enquête toerisme in Ieper: “De Ieperlingen zien de bezoekers nog altijd graag komen” Christophe Maertens

09 juli 2020

08u58 1 Ieper De inwoners van Ieper staan positief tegenover het toerisme in hun stad. Dat blijkt uit een bewonersonderzoek van Toerisme Vlaanderen in samenwerking met de KU Leuven en de Stad Ieper. In de laatste week van april werden 787 online enquêtes ingevuld door inwoners van Ieper en alle deelgemeenten. 67 procent van de ondervraagden vindt dat er meer voordelen dan nadelen aan toerisme verbonden zijn, maar een groter deel staat wel negatiever over de verkeersproblemen veroorzaakt door toerisme.

In 2017 en 2019 werden door Toerisme Vlaanderen en de kunststeden grootschalige bewonersstudies uitgevoerd in Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen. Naast de kunststeden kreeg Ieper, samen met Genk, de kans te polsen naar de steun van de inwoners ten opzichte van toerisme in hun stad. De hoofdconclusie van deze studie in Ieper is vergelijkbaar met deze van de Vlaamse Kunststeden: de inwoners van Kattenstad staan positief tot zeer positief tegen opzichte van het toerisme in hun stad. Bijna 80 procent verklaart het toerisme te steunen en wil dat het belangrijk blijft in onze stad. 67 procent vindt dat over het algemeen de voordelen van het toerisme in de stad sterker wegen dan de nadelen. Dat is vergelijkbaar met de kunststeden. 85 procent vindt dat de stad Ieper een toeristische bestemming moet blijven.

Levensstandaard

Een ander aspect was de ‘leefbaarheid’ en die werd bevraagd aan de hand van 2 stellingen: Of men in bepaalde stadsdelen in zijn comfort gehinderd wordt door toeristen en of toeristen zorgen voor overlast in de stad. Op de eerste stelling scoort Ieper iets hoger dan het gemiddelde in de kunststeden: 37 procent zegt van ja. Op het tweede aspect is het resultaat van Ieper identiek als het gemiddelde, namelijk 16 procent.

Ook werd de perceptie van de positieve impact bevraagd. Toerisme zorgt onder meer voor meer levendigheid in de stad, zegt 89 procent van de ondervraagden, terwijl 58 procent zegt dat het bijdraagt tot het inkomen en de levensstandaard van de bewoners.

Evenwicht

Naast de positieve impact, werd ook de negatieve bevraagd. Minder dan de helft van de bevraagde Ieperlingen vindt dat het leven in de stad duurder wordt door het toerisme. Ieperlingen zijn wel een stuk negatiever over de verkeersproblemen in de stad door het toerisme. “Die vaststelling sluit aan bij de resultaten van onze grote bewonersbevraging 2019”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “We zijn ons hiervan bewust, en gingen er al mee aan de slag. Zo werken we aan een plan om in de toekomst de toeristenbussen niet meer massaal door het centrum te laten rijden.”

“Toerisme speelt een belangrijke rol in onze stad, maar we willen blijven waken over een evenwicht met de leefbaarheid voor onze inwoners”, zegt schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper). “We zijn tevreden met de resultaten van de bevraging: de Ieperlingen zien de bezoekers nog altijd graag komen en steunen het toerisme. Ook de hoge respons bij deze enquête is positief!” Het is nu vooral hopen dat de toeristen vlug hun weg terugvinden naar Ieper, na de coronacrisis.

Het onderzoek werd eind april 2020 online uitgevoerd bij 787 Ieperlingen. Het is gebaseerd op een internationaal gevalideerd onderzoekskader dat Toerisme Vlaanderen toepast op steden en gemeenten in Vlaanderen.