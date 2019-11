Engelse, Duitse, Franse en Belgische jeugdploegen opnieuw van de partij op Christmas Truce Tournament Christophe Maertens

27 november 2019

08u37 0 Ieper Op 7 en 8 december organiseert voetbalclub KVK Westhoek in samenwerking met de Premier League Academy een nieuwe editie van het jeugdvoetbaltornooi Christmas Truce Tournament.

De vredesbestanden van kerstmis 1914 tijdens WO I vormen het uitgangspunt van het Christmas Truce Tournament. “Dat maakt het voetbaltornooi uniek”, zegt Geert Glorie van KVK Westhoek. “Naast het sportieve komt het educatief aspect aan bod. In 2018 stond de Slag van Passendale centraal, terwijl we dit jaar ‘de Spaanse griep’ bestuderen. De Engelse deelnemers maakten daarover een werk en de jongens van de ploegen Middlesbrough en Watford brengen het resultaat op vrijdag 6 december naar voor. Voor de deelnemende teams staat een educatieve rondrit in de frontstreek gepland en het bijwonen van de Last Post. “

Club Brugge en Anderlecht

Op sportief vlak ziet de affiche er goed uit. “Uit Engeland zijn Manchester City, Crystal Palace, Stoke City en Burnley geselecteerd op basis van hun resultaten in de kwalificaties”, aldus de jeugdverantwoordelijke. “Middlesbrough en Watford werden beloond met deelname aan het prestigieus tornooi op basis van de kwaliteit van hun educatief werk. Club Brugge en Anderlecht zijn opnieuw van de partij. FC Köln en Hertha Berlijn vertegenwoordigen Duitsland. Olympique Marseille en Paris St. Germain houden de Franse eer hoog.”

Het voetbaltornooi wordt gespeeld op zaterdag 7 december, vanaf 9 uur. De finale vindt plaats op zondag 8 december om 12 uur.