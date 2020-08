En plots was het groene watertapijt verdwenen uit de jachthaven Christophe Maertens

25 augustus 2020

06u57 0 Ieper Vorig week lag er nog een dik groen tapijt op het water van de jachthaven, maar nu de temperatuur gedaald is, is ook de eendenkroos verdwenen. Het water van de jachthaven kan weer ademen.

Door het warme weer had er zich vorige week een dikke groene laag dwergkroos gevormd op het water van het kanaal Ieper-IJzer. De drijvende waterplanten zijn een invasieve soort uit Noord-Amerika. Door de plant komt er geen zuurstof meer in het water, waardoor vissen kunnen sterven. Dwergkroos, maar ook blauwalgen, voeden zich met fosfor en dat is door de aanwezigheid van organisch materiaal op de bodem van het kanaal talrijk aanwezig. Een stuk van het kanaal baggeren zou soelaas brengen.