Emotioneel afscheid van Lydia (32), die omkwam na ongeval met parapente: “In de lucht gaf je iedereen het nakijken” Hans Verbeke

02 augustus 2019

15u21 468 Ieper Honderden mensen hebben vrijdagmiddag in Kortemark afscheid genomen van Lydia Jaecques (32), de vrouw die in Diksmuide om het leven kwam bij een ongeval met haar parapente. “De drive, de ballen,... jij had alles. Je begeesterde iedereen met je lach en je kunnen”, klonk het. Op de afscheidsdienst waren ook piloten uit het buitenland aanwezig.

Een hersenbloeding, in combinatie met de hitte. Dat is volgens haar familie de meest waarschijnlijke reden waarom Lydia Jaecques tijdens een vlucht met haar parapente plots het bewustzijn verloor en voor de ogen van haar partner en vader neerstortte. De voorbije dagen gingen gepaard met heftige emoties en praktische beslommeringen rond het afscheid van Lydia. Dat verliep vrijdag sober en sereen, zonder overdaad aan emotionele getuigenissen.

Scherm en helm

De aula van uitvaartcentrum Logghe in Kortemark was te klein om iedereen die Lydia een laatste groet wilde brengen een plaatsje te geven. Buiten stond een groot scherm opgesteld zodat mensen de afscheidsdienst konden volgen. In de aula was op de kist het scherm van haar parapente gedrapeerd, met daarop de helm van Lydia. Een zee van bloemen en een mooie foto maakten het compleet. Haar partner Aymard Demeyere (33) bracht een moedige getuigenis. “Veel te jong, veel te vroeg laat je me achter in een lege wereld. Gedreven door onze passie, het vliegen, zouden we samen de wereld veroveren. Jij maakte van mij een sterker persoon, je gaf me structuur, je liet me zoveel lachen. Wat een team waren wij!”

Zoveel meer dan een kleine bazin

Ook vanuit De Zilverberk in Houthulst, het restaurant dat Lydia hielp runnen, kwam een getuigenis. “Enthousiast, zorgzaam en gepassioneerd, jij was zoveel meer dan onze kleine bazin. Bij jou konden we met onze problemen terecht. We zijn familie geworden, de unieke Zilverberkfamilie. Nooit zullen we onze uitstapjes samen vergeten, de smoutebollen van de kermis, de nachtelijke gesprekjes na sluitingstijd.”

Ook de Parmofamilie, een verwijzing naar het bedrijfje in de parapentewereld dat Lydia en Aymard hadden, spraken mooie woorden. “Jij gaf iedereen ‘courage’, je deed iedereen lachen. Je was de mama van onze Parmofamilie. ‘Fly high, we missen je”, lazen Nathalie en Inge voor.

Gekend in heel Europa

“Het waren koude rillingen op de heetste dag ooit, toen we het nieuws vernamen”, sprak Benny Vangansewinkel, voorzitter van de Paramotor Sports Association. “Jij liet niemand onberoerd en in de lucht gaf je iedereen het nakijken. Heel Europa kende jou en je begeesterde iedereen met je lach en je kunnen. Nu blijf je in ons hart vliegen. Piloten die sterven, blijven bij ons, waar we ook gaan.”

Delegaties van paramotorpiloten uit onder andere Frankrijk, Duitsland en Nederland zakten naar Kortemark af. Muziek was er tijdens de uitvaartdienst van onder andere André Hazes jr (‘Leef), Paul De Leeuw (‘Vlieg met me mee’) en Helene Fischer (‘Atemlos durch die Nacht’). Na de dienst kon iedereen een laatste groet brengen aan Lydia. De familie begroeten, kon niet omdat dit emotioneel te zwaar was voor hen.