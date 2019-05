Emmily Talpe (Open Vld) verkozen als Vlaamse Volksvertegenwoordiger: “Veel goesting om me in te zetten voor Ieper en onze provincie” Christophe Maertens

27 mei 2019

15u21 3 Ieper De Ieperse burgemeester Emmily Talpe (Open Vld) is met 15.133 voorkeurstemmen verkozen als Vlaamse Volksvertegenwoordiger. “Ik heb veel goesting om onze regio en onze provincie de komende jaren te verdedigen in Brussel.”

Terwijl Open Vld in bijna alle West-Vlaamse gemeenten haar status quo behoudt of lichtjes wijzigt, boekte de partij in kanton Ieper winst. Met een stijging van 5,3 procent voor het Vlaams parlement is kanton Ieper het sterkst stijgende kanton voor Open Vld in West-Vlaanderen. De partij groeit tot 17,8 procent, de op een na beste score voor de Vlaamse Open Vld-lijst in onze provincie. Na Hooglede, waar Open Vld 22,2 procent haalt. In Ieper zelf, dus niet in het kanton, scoorde Open Vld 19,3 procent, een stijging met 6,8 procent. “Het sterkt mij dat we in mijn thuisstad sterk scoren en dat we toch wat tegenwind hebben kunnen geven aan de Vlaams Belang-tsunami die over Vlaanderen is gerold”, reageert Talpe.

Net als in de rest van Vlaanderen heeft Vlaams Belang het in de Westhoek goed gedaan. “Terwijl we hier eigenlijk geen migratieproblemen hebben, zoals in sommige grote steden”, merkt Talpe op. “Het is aan ons politici om lessen te trekken uit dit signaal van de kiezer.”

Postjes combineren

Talpe zal haar zitje in het Vlaams parlement combineren met het burgemeesterschap. “Die combinatie is een meerwaarde, beide functies versterken elkaar. Als burgemeester ben ik een aanspreekpunt voor mijn inwoners. Het is een troef om die dagelijkse realiteit uit je eigen stad te kunnen aankaarten in het Vlaams parlement. Anderzijds komen in Brussel veel thema’s aan bod die voor Ieper cruciaal zijn, denk maar aan toerisme, mobiliteit of ruimtelijke ordening. De Ieperlingen kunnen rekenen op mijn volle inzet voor Ieper en onze regio.”

Van 2014 tot en met 2018 zetelde Talpe al in het Vlaams parlement als opvolgster van Bart Tommelein, die eerst federaal staatssecretaris en nadien Vlaams minister werd.