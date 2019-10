Emmily Talpe (Open Ieper) blikt terug één jaar na verkiezingen: “Ook in de supermarkt ben ik burgemeester” Christophe Maertens

29 oktober 2019

18u34 0 Ieper Op 14 oktober vorig jaar werd Emmily Talpe (Open Ieper) verkozen tot de eerste vrouwelijke burgemeester van Ieper. Ook tot haar eigen verbazing. Momenteel legt ze samen met de coalitiepartners de laatste hand aan het meerjarenplan. “Tien maanden later kan ik volmondig zeggen: ik hou van mijn job.”

“De eerste maanden na de verkiezingen waren bijzonder hectisch. Mijn mandaat begon pas op 1 januari 2019 maar mijn telefoon stond roodgloeiend vanaf dag één”, zegt Emmily Talpe. “Van een vliegende start gesproken, maar het was ook wennen en vooral veel inwerken. In de oppositie doe je wel ervaring op, maar dat is maar een fractie van wat er allemaal door onze stadsdiensten gebeurt. Ik was me ook meteen heel bewust van de grote verantwoordelijkheid die het burgemeesterschap met zich meebrengt. En nog altijd. Tien intense maanden later, blik ik terug met heel veel voldoening en kan ik volmondig zeggen: ik hou van mijn job, van alle facetten ervan: van praten met de mensen in de straat tot moeilijkere onderhandelingen in grote dossiers. Van de éne dag op de andere heb je ook zo’n 430 personeelsleden onder je vleugels. Een stad besturen is dan ook veel meer dan politiek bedrijven, het is ook een bedrijf runnen, het is samenwerken met en voor mensen.”

Fier op mama

Op privévlak is het wel puzzelen. “Mijn agenda is zeven op zeven gevuld. Tijdens de week vind je me weinig thuis, ook ’s avonds niet. Het weekend reserveer ik hoofdzakelijk voor bureauwerk en dat is best fijn, want dan ben ik toch dicht bij de kinderen (de burgemeester is moeder van Arnaud (9) en Diethe (15) red.) Ik had het niet verwacht, maar ze gaan er best goed mee om. Ik krijg nu zelfs meer knuffels dan vroeger (lacht). Ik voel dat ze ook echt wel fier zijn op hun mama.”

Op beleidsvlak is de meerderheid op dit moment bezig met het meerjarenplan. “Dat is een huzarenstukje, ook financieel. We zijn met drie coalitiepartners en elk heeft uiteraard zijn eigen programma. Er moet dus soms ook wel wat geschipperd worden. Dan voel ik me als een kapitein op een schip, gelukkig blijk ik zeemansbenen te hebben (lacht). Maar alle collega’s weten dat ik in de eerste plaats een bruggenbouwer ben, wat niet wegneemt dat er af en toe ook eens knopen moeten worden doorgehakt. Het is een beetje zoals een huwelijk soms, wat geven en nemen, maar belangrijk elkaar vooral respecteren.”

Veranderingen op terrein zien

Burgemeester Talpe kijkt ernaar uit om aan de uitvoering van de meerjarenplanning te beginnen. “Tot nu waren we - zeker naar de centen toe - nog aan de slag met beleid uitgestippeld door de vorige legislatuur. Vanaf 2020 kunnen we onze eigen accenten leggen. Het zal goed doen om die veranderingen ook op het terrein te zien.”

“Als nieuw stadsbestuur neem je een pak zaken mee uit de vorig legislatuur. We hebben wel de kansen gegrepen om bij te sturen waar nog mogelijk. Ik denk bijvoorbeeld aan de heraanleg van de Leet. Dat plan zat al in een ver gevorderd stadium, maar we zijn er toch in geslaagd om binnen het reeds goedgekeurde bestek nog twee belangrijke aspecten bij te sturen: er komen extra verdampbare parkeerplaatsen (parkeerplaatsen die kunnen verdwijnen, bijvoorbeeld bij evenementen of na evaluatie, red.) en we vervangen de statische waterbakken door dynamische waterfonteinen.”

Restauratie Lakenhalle

Een ander groot lopend dossier is de restauratie van de Lakenhalle. “Daar kan je weinig of niets aan veranderen. We zijn heel tevreden dat Vlaanderen dit mee financiert. Eenmaal het gebouw in de stellingen staat, willen we er ook echt een blikvanger van maken. Dit kan met speciale doeken en projectie, zodat er beleving zal zijn en we de Ieperlingen en de toeristen betrekken bij het gebeuren.”

“We willen ook volop inzetten op inspraak de komende jaren. De Ieperlingen nauw betrekken bij grotere maar ook kleinere buurtprojecten. Dat zien wij niet als informatiemomenten maar echte inspraaktrajecten waar we ook digitaal een sprong vooruit willen maken”, zegt Talpe.

“Door die grote projecten die al waren ingeplant en de vaststelling dat heel wat van ons patrimonium en weginfrastructuur dringend moet worden aangepakt, blijft er natuurlijk wel minder financiële marge over voor nieuw beleid. Dat was best een beetje een ontgoocheling in het begin. We zijn dan ook heel tevreden dat we vanuit Vlaanderen een extra financiële injectie krijgen.”

Vanaf het begin van de nieuwe legislatuur vroeg de nieuwe burgemeester aan de oppositie constructief samen te werken. “De oppositie moet haar rol spelen en van zich laten horen”, klinkt het. “Tot nog toe verlopen de gemeenteraden best sereen. De vragen die door de oppositie worden gesteld, proberen we zo goed en volledig mogelijk te beantwoorden. We zeggen ook niet automatisch nee tegen voorstellen, integendeel.”

“Het is misschien raar om het zelf te zeggen, maar ik hoor op straat positieve geluiden, dat men voelt dat er een nieuwe wind waait. Daarvan word ik gelukkig. Natuurlijk zijn er individuele dossiers waarvoor je geen oplossing hebt, dat snijdt wel even. Dat inwoners mij durven aanspreken, niet alleen in het stadhuis maar ook in de supermarkt, is voor mij evenzeer belangrijk. Ik wil niet in een ivoren toren zitten”, besluit Talpe.