Emma Meesseman beste speelster van finale Amerikaanse basketcompetitie: “Dankzij haar heeft haar club de titel gewonnen” Christophe Maertens

11 oktober 2019

17u13 2 Ieper Basketbalster Emma Meesseman (26) uit Ieper is verkozen tot MVP, de beste speelster van de finale van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie. Haar ploeg de Washington Mystics - met naast Emma ook de Ieperse Kim Mestdagh in de rangen – haalden hun eerste WNBA-titel binnen. De basketbalvrouwen versloegen in de vijfde en beslissende match van de finale Connecticut Sun met 89-78.

De finalewedstrijd werd gespeeld in de Entertainment and Sports Arena van Washington en werd gevolgd door 4.200 toeschouwers. Onder hen de Belgische Ann Wauters, WNBA-kampioen in 2016. Emma Meesseman is bezig aan haar zevende seizoen in de Noord-Amerikaanse basketcompetitie. Samen met haar ploegleden haalde ze na een vijfde en beslissende wedstrijd de eindoverwinning binnen.

Emma Meesseman werd verkozen tot MVP, de beste speelster van de finale. “Ik ben gewoon een speelster die haar ploeg geholpen heeft om het kampioenschap te winnen”, verklaarde ze bij het in ontvangst nemen van de trofee. “Zij zijn mijn familie nu en ik wil dit delen met hen, ik hou van hen. Het enige dat telde, was de kampioenstitel.”

Trots

Vader Gil Meesseman is trots, maar blijft er kalm bij. “Het is heel mooi. Mijn vrouw is daar en we bleven voortdurend in contact via sms. Het is een mooi moment, maar een feestje vieren? Veel tijd zullen we daarvoor niet hebben”, beseft de Ieperse kinesist. “Het is belangrijk dat ze gefocust blijft. Zondag komt ze even naar huis om dan onmiddellijk door te reizen naar Rusland, om daar in de competitie te stappen.”

“Het is ongelofelijk wat die meisjes gedaan hebben”, reageert ook voorzitter Carlos Vanslembrouck van Blue Cats Ieper. “Het is goed voor onze club omdat de namen van Emma Meesseman en Kim Mestdagh nog altijd verbonden blijven met ons. Al zal dat natuurlijk niet blijven duren.”

Amerikaanse pers vol lof

Ook de Amerikaanse pers spreekt vol lof over de Belgische basketgodin. “Deze prestatie toont hoe Emma Meesseman gegroeid is”, vindt The New York Times. “Zij heeft bij de Mystics het verschil gemaakt. Met 22 punten verdiende ze de meest waardevolle spelersonderscheiding van deze Finals. Het bevestigt wat coach Mike Thibault over haar zegt: dat ze een van de beste spelers ter wereld is.”

Volgens de Washington Post was Meesseman het ontbrekend puzzelstuk. “Haar ploeg lag languit op het canvas, tot Emma Meesseman in het derde kwart de rug rechtte. Met haar 22 punten had Meesseman een enorm aandeel in de overwinning van haar ploeg.”