Elverdingestraat tijdelijk versperd door kraan Christophe Maertens

12 augustus 2019

17u37 3 Ieper In Ieper is de Elverdingestraat tussen 21 en 23 augustus tijdelijk versperd door een kraan.

Tussen 21 en 23 augustus wordt een kraan gezet in de Elverdingestraat, tussen het Vandepeereboomplein en de Herejanstraat. “De kraan komt in het eerste stuk van de Elverdingestraat als je uit de richting van de Leet komt”, zegt het bestuur. “Tijdens deze werken zal geen verkeer mogelijk zijn in dit deel van de straat. Er is een omleiding via de Boezingepoortstraat en het Minneplein en omgekeerd. Om de doorstroming van het verkeer te verzekeren, zal in de buurt op verschillende plaatsen een tijdelijk parkeerverbod gelden.”