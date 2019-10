Elfde voedselinzameling Vlaams Belang Ieper Christophe Maertens

30 september 2019

15u37 5 Ieper Voor het elfde jaar op rij is Vlaams Belang Ieper bezig met een voedselinzameling naar aanleiding van de komende werelddag tegen armoede op 17 oktober. “En dit ten voordele van Ieperlingen die het door onvoorziene omstandigheden tijdelijk wat moeilijk hebben”, aldus Nancy Six van de partij. “Gezinnen die getroffen werden door een tegenslag en die een duwtje in de rug kunnen gebruiken.”

“Vlaams Belang rekent op de solidariteit van de Ieperlingen, ongeacht welke politieke overtuiging men ook heeft, want een steentje bijdragen in de strijd tegen armoede moet vanuit het hart komen. Het gaat uiteindelijk om het helpen van mensen”, aldus Nancy Six. Daarom gaat de partij ook dit jaar op zoek naar financiële schenkingen waarmee dan producten worden aangekocht.

“Op die manier kunnen we de pakketten samenstellen naargelang de behoefte van het gezin. Uiteraard aanvaarden we ook bewaarbaar voedsel, zoals deegwaren, soepen, koffie, suiker, rijst, groenten-vlees-vis-conserven en melk.

De producten kunnen afgegeven worden bij de afdelingsvoorzitter Nancy Six, Augustijnenstraat 149, Ieper. Wie de actie financieel wil steunen, kan dit via BE49 7360 3753 9771 op naam van VB Ieper met duidelijke vermelding ‘steun actie 2019’. De actie loopt tot 1 november en de pakketten worden rondgedragen in de week voor 11 november tijdens het Sint-Maartensfeest in Ieper.