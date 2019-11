Eleonora is eerste vrouwelijke dominee in protestantse kerk in Ieper Joyce Mesdag

03 november 2019

17u58 0 Ieper De Nederlandse Eleonora Hof (33) is vanmiddag aangesteld als eerste vrouwelijke dominee in de protestantse kerk in Ieper. Ze verhuisde vanuit het Nederlandse Amersfoort om de kerkgemeenschap te leiden. “In de protestantse kerk wordt iedereen als gelijke beschouwd. Vrouwen kunnen er dus net als mannen dominee worden.”

Helemaal nieuw is Eleonora niet voor de leden van de protestantse kerk. Ze kwam eigenlijk vorig jaar al naar Ieper wonen. “Na mijn doctoraat aan de Protestantse Theologische Universiteit van Amsterdam ben ik op zoek gegaan naar een kerk met een vacature voor een dominee”, zegt Eleonora. “Op Facebook zag ik dat ze onder meer hier in Ieper nog iemand konden gebruiken.”

Ieper sprak haar meteen aan. “Voornamelijk omwille van de rijke geschiedenis die de stad heeft. In Nederland leeft die Eerste Wereldoorlog niet zo, in Ieper is die herinnering uiteraard veel sterker aanwezig. Het maakt Ieper een ‘vredesstad’, vind ik. Sinds augustus 2018 heb ik hier stage gelopen. Na die eerste periode van stage mogen de kerkgangers zelf beslissen of een stagiair aangesteld mag worden als vaste dominee. Dat is ook anders dan in pakweg het katholicisme, waar je het in theorie moet doen met de priester die aangesteld wordt in jouw parochie. Hier hebben de kerkgangers zelf beslissingsrecht.”

En de kerkgangers hebben unaniem vóór de aanstelling van Eleonora gestemd. “We zijn héél blij met haar”, zegt Nele Lemaire. “We zaten al een tijdje zonder dominee, waardoor we telkens op zoek moesten gaan naar gastsprekers voor onze kerkdiensten. Toen we hoorden dat er iemand gevonden was, waren we dus best wel opgelucht. Maar we hebben het ook echt wel getroffen met Eleonora. Ze is enorm spontaan en heeft echt oog voor iedereen. Als iemand nieuw is in de kerk, spreekt ze die direct aan.”

We zien wel de waarde in van het celibaat, maar bij ons krijgen de predikanten de keuze. Persoonlijk vind ik dat een groot voordeel aan de protestantse kerk. Zelf heb ik een relatie, maar ik ben nog niet getrouwd en ik heb nog geen kinderen Dominee Eleonora Hof

In tegenstelling tot priesters mogen dominees in de Protestantse kerk ook een relatie hebben, trouwen en kinderen hebben. “We zien er de waarde wel in van het celibaat, maar bij ons krijgen de predikanten de keuze. Persoonlijk vind ik dat een groot voordeel aan de protestantse kerk. Zelf heb ik een relatie, maar ik ben nog niet getrouwd en ik heb nog geen kinderen.”

Nieuw leven

Alles achterlaten in Nederland om een nieuw leven te starten in Ieper, evident is het wellicht niet. “Maar ik voel me hier heel welkom. De mensen hier zijn heel open en ze hebben me echt omarmd. Ik woon in de pastorie, een heel grote woning waar er plaats genoeg is om vrienden en familie te ontvangen die even op bezoek komen naar België. Ik hoef hen dus niet echt te missen. Ik neem hen dan heel graag mee naar de abdij van Westvleteren. Dat we het beste bier van de wereld zo vlakbij hebben, het is iets dat ik hen graag laat zien en proeven als ze langskomen.”