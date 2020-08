Eindelijk eenvormigheid in PZ Arro Ieper: iedereen ouder dan 12 jaar moet altijd mondmasker bijhebben VHS

04 augustus 2020

17u06 0 Ieper Het is voortaan in de tien steden en gemeenten van de politiezone Arro Ieper verplicht voor iedereen die ouder is dan 12 om een mondmasker bij te hebben.

De verplichting geldt in Ieper, Poperinge, Vleteren, Wervik, Zonnebeke, Heuvelland, Mesen, Langemark-Poelkapelle, Moorslede en Staden. “Op veel plaatsen, zoals in winkels en de horeca is het dragen van een mondmasker al verplicht”, zegt de Ieperse burgemeester Emmily Talpe (Open Vld). “Daarom was het eigenlijk al bijna een evidentie om er altijd één bij te hebben. Die evidentie is nu een verplichting geworden, in overleg met alle burgemeesters van de politiezone. We zorgen er op die manier voor dat mensen ook op plaatsen waar het plots druk is, snel een mondmasker kunnen opzetten. De verplichting geldt voor al wie ouder is dan 12, op het openbaar domein en publiek toegankelijke plaatsen van de stad en gemeente.” In Ieper geldt de verplichting vanaf donderdag 6 augustus.

Eenduidigheid is goeie zaak

Kenneth Coigné, korpschef van de politiezone Arro Ieper, reageert tevreden. “De beslissing is eenduidig en geldt voor de hele zone. Dat is een goeie zaak. Het werkt sensibiliserend en bovendien kunnen mensen nu meteen het mondmasker opzetten wanneer we hen erop wijzen dat dit op die plaats verplicht is. Onze politiemensen zetten momenteel, naast hun dagdagelijks werk, zwaar in op de handhaving van de geldende coronamaatregelen. Daarbij rekenen we uiteraard ook op de burgerzin, zodat we samen de verspreiding van het coronavirus maximaal kunnen tegengaan.”