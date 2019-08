Eind augustus is doorgaand verkeer in Zillebeke opnieuw mogelijk Christophe Maertens

26 augustus 2019

11u45 0 Ieper Woensdag 28 augustus wordt er in de Wervikstraat in Zillebeke een toplaag aangebracht. “Hierdoor zal er terug doorgaand verkeer toegelaten worden in de Wervikstraat en de Zandvoordestraat in Zillebeke”, aldus bevoegd schepen Ives Goudeseune (sp.a).

“Op dit moment zijn de werken aan de gang ter hoogte van de Maaldestedestraat en de Zandvoordestraat. In de Maaldestedestraat is de bovenbouw in afwerking en in de Zandvoordestraat is de nieuwe riolering in aanleg. Plaatselijk zijn deze straten dus nog altijd onderbroken voor verkeer”, aldus de schepen. “Daarnaast zal er aan de inrit van het Riet gewerkt worden op 29 en 30 augustus. Daardoor de parking het grootste deel van de dag niet toegankelijk zal zijn. Er komt in de laatste week van augustus ook een leuning aan het Vlonderpad en een nieuwe brugje tussen het Vlonderpad en de Seelbachdreef.”