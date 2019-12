Eigenaars teruggevonden materiaalkoffers zijn gekend VHS

06 december 2019

18u26 2 Ieper Twee aannemers hebben zich bij de politie gemeld nadat ze in een opsporingsbericht een materiaalkoffer herkenden die bij hen werd gestolen.

Eerder deze week verspreidde de politiezone Arro Ieper via sociale media een opsporingsbericht waarin twee materiaalkoffers werden getoond. Die werden een tijdje geleden, samen met nog andere spullen, aangetroffen bij een huiszoeking. Omdat via de serienummers de eigenaar niet kon achterhaald worden, besloot de politie foto’s te verspreiden van de koffers. Met resultaat. “De twee zelfstandigen die ons contacteerden, waren aangenaam verrast dat hun materiaalkoffer weer terecht was”, zegt hoofdcommissaris Georges Aeck. “Beiden hadden geen aangifte gedaan van de diefstal omdat ze ervan overtuigd waren dat dit vergeefse moeite was. Onterecht, zo blijkt nu. Met een aangifte hadden we de materiaalkoffers sneller kunnen teruggeven.”