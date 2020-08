Eeuweling Henri Delboo, stichter van voormalige interieurzaak Delboo, overleden Erik De Block

13 augustus 2020

15u51 1 Ieper In beperkte familiekring vond in de Sint-Maartenskathedraal de uitvaartplechtigheid van eeuweling Henri Delboo (100) uit Ieper plaats. In 1945 opende hij samen met zijn echtgenote Esthére Vangheluwe in de D’Hondstraat een winkel in behang en vloerbekleding.

Zestien jaar later verhuisde de winkel naar de Grote Markt. In 1984 namen kinderen Josiane, Hugo en Gino de zaak, ondertussen een gevestigde naam in de regio, over. De voormalige interieurzaak Delboo werd later buurtwarenhuis Spar Express.

Henri Delboo was ouderdomsdeken van de Vuurkadetten 1914-1918 en Oud-Strijders 1940-1945 Regio Moorslede. Hij deed in 1939 zijn legerdienst bij het 3e Linieregiment in Oostende. Henri nam deel aan de achttiendaagse veldtocht en was zes maanden krijgsgevangene in Duitsland. Hij was ook ereburger van het Italiaanse Baveno.