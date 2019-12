Eerste vrieskoude: strooiplan treedt in werking Christophe Maertens

06 december 2019

12u30 0 Ieper Tijdens de winterprik van de afgelopen dagen werd al her en der gestrooid in Ieper. Vooral de belangrijkste wegen worden ijsvrij gemaakt. “Het is onmogelijk om overal te strooien, daarvoor is het grondgebied van de stad en zijn deelgemeenten te groot”, legt Stijn Fertin van de technische dienst uit.

Stijn Fertin blijkt van geen kleintje vervaard. In koudere periodes houdt hij het weerbericht in de gaten en als er een kleine kans is op vriesweer, springt hij om 3 uur ’s ochtends uit zijn bed om de staat van de weg te controleren. Als blijkt dat het glad is, slaat hij alarm en onmiddellijk rukken dan de vier strooiwagens van het bedrijf Watteyne uit.“We kunnen onmogelijk overal strooien en daarom werkten we een strooiplan uit”, zegt bevoegd schepen Ives Goudeseune. “Daarin staat welke gemeentewegen en plaatsen absolute voorrang krijgen.” Dat zijn wegen met veel doorgaand verkeer: invalswegen op de binnenstad en verbindingswegen tussen de deelgemeenten, busroutes, schoolomgevingen, belangrijke fietsassen, de buurt rond het ziekenhuis, politie en brandweer en industriezones.

Fietspaden

De stad strooit niet op kleine wegen, in doodlopende straten of in woonwijken. “Daar is er onvoldoende doorgaand verkeer en kan het strooizout niet in werken”, aldus de schepen. “Fietspaden maken we met pekel vrij”, zegt Stijn Fertin van de technische dienst. “Fietspaden die aan de rand van straten liggen - bijvoorbeeld langs de Haiglaan, Zonnebeekseweg, Brugseweg, Meenseweg, Oude Veurnestraat - worden bij vriesweer gewoon meegestrooid. Bij sneeuw ligt dat in die straten anders. Dan raden we de fietsers aan gewoon op de baan te rijden. De sneeuw duwen we met een schaaf van de rijbaan, waardoor die op het fietspad belandt. Daar kunnen we op veel plaatsen niet verwijderen omdat de sneeuw anders op parkings en opritten wordt geduwd. Dat kan niet de bedoeling zijn.” Ook wegversmallingen krijgen een beurt met de pekelmachine.

Klusjesdienst

Naast de stad zorgt het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer voor berijdbare snelwegen en gewestwegen bij winterweer. In Ieper gaat het om de autosnelweg A19, de Noorder-en Zuiderring, de Kemmelseweg, de Rijselseweg, de Meenseweg, de Oostkaai, de Diksmuidseweg, De Veurnseweg (N8), de Poperingseweg en de Dikkebusseweg. Schepen Ives Goudeseune legt nog eens uit wat inwoners van de stad zelf kunnen en moeten doen. “Mensen zijn verplicht om het voetpad voor hun eigen huis, bedrijf of winkel zelf sneeuw- en ijzelvrij te houden. Schep of veeg de sneeuw naar de rand van het voetpad, niet in de goot of op de weg. Dan kan het smeltwater niet weg en breng je fietsers en automobilisten in gevaar.”

Wie strooizout nodig heeft, koopt die best in een doe-het-zelfzaak, een supermarkt of een gespecialiseerd bedrijf. De stad zelf verkoopt geen strooizout. Wat oudere mensen en minder mobiele mensen kunnen een beroep doen op de klusjesdienst van het Ieperse zorgnetwerk.

Cijfers

• Een strooironde duurt 3 uur en start rond 4 uur ’s morgens.

• In 3 uur tijd is dus het volledige strooiplan uitgevoerd op het volledige grondgebied.

• Stad Ieper heeft een voorraad van 1.000 ton gereserveerd bij de zoutleverancier.

• Bij ijzel strooien we ongeveer 10 gram zout per vierkante meter of in totaal zo’n 8 ton zout.

• Voor de fietspaden gebruikt de stad 1.500 liter pekel.

• Bij slecht weer gaan er telkens twee ploegen met de hand strooien: één van de technische dienst en één van de groendienst.

• Vorige winter heeft de stad ongeveer 105 ton zout gestrooid. In de strenge winter van 2012-2013 was dat 850 ton.

• Eén strooibeurt waarbij het volledige grondgebied wordt aangepakt, kost de stad ongeveer 2.569,81 euro.