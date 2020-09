Eerste schooldag in Ieper begint zonder grote problemen: “Corona of niet, iedereen is van harte welkom” Christophe Maertens

01 september 2020

11u24 1 Ieper Net als elders in Vlaanderen trokken vandaag dinsdag ook de Ieperse scholen de poorten opnieuw open. De opstart verliep, ondanks de coronamaatregelen op het eerste zicht zonder al te grote problemen. Veel scholieren was zelfs tevreden dat ze opnieuw van start konden gaan. “Ik zou het op zich niet zo erg vinden om een dag thuis te moeten blijven, maar liever niet meer zoals in de lockdown. Op den duur werd dat wel saai.”



In de middelbare school Heilige Familie stapten dinsdagochtend 528 leerlingen de school binnen. Voor het eerst sinds maart krijgt de onderwijsinstelling opnieuw zo’n grote groep over de vloer. “Er zijn een aantal leerlingen die sinds 13 maart amper een halve dag of een hele dag naar school zijn kunnen komen. Daarnaast zijn er leerlingen die hier wel les hebben gekregen, maar dan in kleine groepen”, zegt directeur Hans Debel. “Het stemt ons tevreden dat alle scholieren opnieuw op de site kunnen aanwezig zijn, maar aan de andere kant moeten we rekening houden met heel wat veiligheidsmaatregelen. Er zijn veel zaken die ons toch wel wat hoofdbrekers bezorgen, omdat het een andere manier van werken is. Ik denk bijvoorbeeld aan onze refters. We kunnen warme maaltijden aanbieden, maar omdat we minder plaats gebruiken, moeten we in twee shiften werken. We hebben over alles moeten nadenken de voorbije weken, maar we hebben er vertrouwen in dat het op een veilige manier zal verlopen.” De directeur hoopt dat het niet snel tot een code oranje of zelfs code rood komt. “We hebben die scenario’s goed voorbereid. Daarbij zullen de leerlingen om de twee dagen naar school laten komen, maar dan wel in halve groepen. Lange periodes van afwezigheid, zoals tijdens de lockdown vermijden we liever.”

Facebook Live

De directeur vindt het wel spijtig dat de eerste schooldag wat soberder is dan de vorige jaren. “We hebben de gewoonte om te beginnen met een gezamenlijk openingsmoment voor alle leerlingen, maar daarvoor moesten we ze allemaal op een klein stuk van de speelplaats samen brengen en dat kan niet. We voorzien echter een alternatief openingsmoment via Facebook Live. Dat kan iedereen vanuit de klas volgen.”

“Het is de eerste keer in zes maanden dat ik terug naar school moet”, zegt Julie Ghekiere (14) uit Ieper. We treffen haar op de Grote Markt in Ieper, waar heel wat leerlingen blijken te verzamelen. Julie begint vandaag aan haar 4de jaar Latijn. “Het zal wat wennen worden, maar ik heb er wel zin in. We kregen een mail over de maatregelen. We moeten het mondmasker de hele dag dragen, behalve in de speeltijd en over de middag. Dat is wel wat ambetant, maar niets aan te doen. Ik zou het op zich niet zo erg vinden om een dag thuis te moeten blijven, maar liever niet meer zoals in de lockdown. Op den duur werd dat wel saai.”

Lagere school

Niet enkel het middelbaar start vandaag dinsdag op, ook heel wat kleuters en leerlingen lager onderwijs beginnen er opnieuw aan. Dat was onder meer het geval in de Sint-Jozefschool in Ieper. Daar verwelkomde directeur Lieven Calis samen met zijn leerkrachten 399 kinderen, 37 daarvan kwamen voor een eerste keer naar de school.

“Wij hebben een beetje het voordeel dat we in mei-juni al een heropstart doormaakten”, zegt Lieven Calis. “Was er dat niet geweest, dan was de spanning wel wat hoger vandaag. Op zich valt het mee. Net als de alle andere scholen starten we in code geel. Hopelijk blijft dat zo, maar voor het lager onderwijs is en overschakeling naar code oranje minder ingrijpend. Er zijn wel een aantal vervelende zaken, zoals bijvoorbeeld uitstappen die niet kunnen doorgaan.” De directeur kreeg wel wat vragen van ouders, maar dan vooral over praktische zaken. “Normaal organiseren we een openklasdag, waarbij we iedereen wat uitleg geven. Dit jaar kon dat enkel voor de nieuwe leerlingen, maar ook de oudere leerlingen zitten met vragen. Normaal proberen we nieuwe ouders op de eerste schooldag wat te verwelkomen en koffie aan te bieden, maar door alle maatregelen laten we dat vallen. We proberen het zo aangenaam mogelijk te houden, maar we moeten hier en daar toch iets inbinden. Maar corona of niet, we gaan ervoor en we proberen iedereen goed te verwelkomen.”