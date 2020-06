Eerste pintjes getapt in Ieper: “Het is een blij weerzien met de klanten en de vrienden” Christophe Maertens

08 juni 2020

15u19 0

Ieper Vandaag maandag 8 juni was het zover: de horeca mocht na een sluiting van drie maanden eindelijk opnieuw de deuren openen. Net als elders in Vlaanderen werd het in Ieper een blij weerzien tussen de cafébazen en de (vaste) klanten. "Het was een lange sluiting, maar we zijn weer vertrokken en dat is het voornaamste."

Maandagochtend om 9 uur opende Andy Decrock de deuren van zijn café The Corner aan de Grachtstraat in Ieper. “Mijn vaste klanten waren op de afspraak en enkele stonden zelfs al op wacht”, zegt de cafébaas. “Iedereen was een beetje euforisch en voor velen was een eerste keer nippen aan een getapte pint een hele openbaring. Ook voor mij was het heel aangenaam trouwens.” Andy voerde een paar aanpassingen uit in zijn zaak. “Zoals de overheid voorschrijft”, klinkt het. “Maar de mensen moeten een beetje hun gezond verstand gebruiken. Gelukkig heb ik een ruime café en kon ik enkele tafels bijplaatsen en blijft de afstand toch gerespecteerd. In mijn restaurant (Andy baat naast zijn café het kippenrestaurant La Broche uit, nvdr) ligt het wat moeilijker. Daar is er enkel plaats voor 14 mensen, maar indien ze dat willen kunnen ze eten in mijn café. Ik plaatste op het terras een tent met enkele extra tafeltjes. Hopelijk reserveren de mensen een beetje, zodat ik het wat gemakkelijk kan regelen.”

Patrick Loncke (67) deed eerst boodschappen en trok daarop naar The Corner, zijn stamcafé. “Ik was nieuwsgierig en vooral blij om al mijn vrienden terug te zien”, aldus Patrick. “Het is wel een beetje aanpassen. Je kan niet meer aan de toog staan en ook niet meer van het ene groepje naar het andere gaan. Maar we kunnen niet anders dan ons aan de regels te houden, als we niet willen dat alles weer op slot gaat. Hopelijk houdt iedereen zijn manieren, want het blijft toch een beetje oppassen voor het virus.” Na eerst een koffie te drinken, bestelde Patrick wel een pintje. “En straks trek in nog eens naar café Klein Rijsel, hoewel ik eigenlijk niet weet of dat al open is.”

Eric Catteeuw, al 27 jaar uitbater van café Troubadourtje in de Korte Torhoutstraat, is heel tevreden dat hij opnieuw kan werken. “Troubadourtje is een barcafé en ik moet een tiental stoelen wegnemen, plaats die ik dus verlies. Dat is niet leuk, mensen komen hier omdat ze een pintje aan de toog kunnen pakken”, weet de cafébaas. “Ik heb achteraan de zaak een bubbel van 10 en nog een tafeltje van 2 voorzien. Vooraan maakte ik een bubbel van 6 mensen. Ook buiten voorzag ik een opstelling in bubbels met drie tafeltjes. Op het terras moeten de mensen een beetje hun eigen verantwoordelijkheid nemen, want ik kan moeilijk de stoelen in de grond vastmaken.”

Voor de klanten was het een fijn terugzien. “We hebben ons wekelijks aperitiefje op maandag gemist”, zegt Dries Vandenbussche. “Maar we nemen de traditie onmiddellijk weer op (lacht). Het café opende om 11 uur de deuren en ik was hier als eerste. Mijn eerste Stella van de tap smaakt super, ik ben blij dat het gedaan is met de flesjes en de blikjes. Voor mij was drie maanden wel heel lang, maar niemand kon er natuurlijk iets aan doen.”

Stefaan Depoorter van The Times, eveneens in de Korte Torhoutstraat, opent pas vrijdag de deuren. Ook in zijn zaak is er een lange toog te vinden. “Ik heb niet veel plaats en als ik de deuren open zal dat vooral zijn om mijn vaste klanten terug te zien. Achteraan heb ik vier kleine tafels, waar twee bubbels van 8 kunnen plaatsnemen. Mijn café telt 45m² er daarvan is er 20m² toog, ruimte die ik nu niet kan gebruiken. Winst maken zal er niet onmiddellijk inzitten, maar gelukkig kregen we van het stadsbestuur wat extra terrasruimte. Het zal vooral daar te doen zijn. We hopen op mooi weer dus.” Stefaan overleefde de lockdown door bij een boer te gaan werken. “Ik kocht 10 maanden geleden dit café en het is niet zo evident om het dan onmiddellijk dicht te moeten doen. Ik plukte tijdens de lockdown 3 weken aan een stuk aardbeien, om financieel rond te komen, maar ook als bezigheidstherapie. Het ging om seizoensarbeid, waardoor ik mijn premie niet verloor.”

In eetcafé Les Halles op de Grote Markt begon de dag rustig, maar zijn er voor vandaag heel wat reserveringen. “Vanavond zal het vollen bak zijn”, zegt personeelslid Pedro Ollevier (48), die samen met zijn collega’s heel tevreden opnieuw aan de slag te kunnen. “We zaten 11 weken thuis, wat toch heel lang is. Het was niet dat ik mij verveelde, maar het is toch fijn om terug te zijn. Niet alleen het weerzien van de klanten, maar eveneens met de collega’s”, zegt Pedro. “Tijdens de lockdown hielden we wel contact via de sociale media, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde. Onze manier van werken is nu wel veranderd. Zo moeten we onder meer een mondmasker dragen – wat niet altijd zo aangenaam is - de tafels ontsmetten, de handen meer wassen,.. Maar bon, we zijn terug vertrokken en dat is het voornaamste.”