Eerste koorrepetitie voor Chorus sinds de lockdown: “Het is even wennen, zingen met een mondmasker” Christophe Maertens

08 juli 2020

18u34 0 Ieper Voor het eerste sinds de uitbraak van het coronavirus heeft het koor Chorus uit Ieper weer kunnen repeteren. De repetitie vond niet plaats in het lokaal van de vereniging, maar wel in de Ieperse Sint-Pieterskerk. “Al onze optredens zijn weggevallen, maar nu kunnen we wel eens een ongebruikelijk repertoire oefenen.”



Chorus bestaat uit een kinderkoor en een volwassenenkoor met een vast begeleidingsorkest. “Toen de lockdown inging, was het voor ons meteen ook gedaan met repeteren”, zegt voorzitter Danny Roussel. “Thuis oefenen is voor een koorlid niet evident. Je moet al een piano hebben staan die je kan begeleiden. Het was voor iedereen dan ook uitkijken naar de eerste repetitie.”

Nieuwe repetitieruimte

Het koor repeteert normaal in ’t Kantientje in Ieper. “Door de coronamaatregelen is dat echter te klein.” Het koor ging op zoek naar een andere locatie en vond die in de Sint-Pieterskerk. “We zijn dankbaar dat we deze ruimte mogen gebruiken. We zijn met meer dan zestig zangers en zangeressen en dan nog het orkest. Je begrijpt wel dat we dan een beetje plaats nodig hebben”, knipoogt de voorzitter. “We dachten eraan buiten te zingen, maar ook daar hebben we volgens de regels een mondmasker nodig.”

Mondmaskers

Het mondmasker voor koorzangers moet volledig dicht zijn. “Het was dan ook maar de vraag of het zou lukken. Het bleek echter allemaal mee te vallen en de meeste leden zien het wel zitten om zo verder te doen. “Gelukkig konden we wel de luidsprekers in de kerk gebruiken, anders had de dirigent moeten roepen.” Het koor zag door de coronacrisis verschillende optredens wegvallen. “Wat we daarom nu wel kunnen doen, is eens een ander repertoire oefenen”, besluit de voorzitter.