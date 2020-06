Eerste Ieperse landbouwraad schiet uit de startblokken: “Er is een kloof tussen onze sector en de consumenten” Christophe Maertens

27 juni 2020

13u46 35 Ieper In Ieper is voor het eerst in de geschiedenis een landbouwraad samengekomen. De raad krijgt een adviserende rol in het bestuur van de stad. “Als grootste beheerder van de open ruimte krijgen we inbreng in landbouwgerelateerde onderwerpen én dossiers. Dat zal zeker voor juiste input en informatie zorgen”, aldus kersvers voorzitter Philip Fleurbaey.

Afgelopen donderdag kwam voor de eerste keer ooit een landbouwraad bijeen in Ieper. “In mei 2019 kreeg ik van het college van burgemeester en schepenen groen licht voor de oprichting van een landbouwraad”, zegt schepen van Landbouw Patrick Benoot (Open Ieper). “Na de goedkeuring van de statuten voor deze raad door de meerderheid, konden we nu het startschot geven voor de allereerste Ieperse landbouwraad. Dit orgaan heeft een adviserende rol in het bestuur van onze stad. Ik merk grote tevredenheid dat er nu eindelijk een officiële gesprekspartner voor de landbouw is.”

Voorzitter en ondervoorzitter

Het eerste agendapunt van de raad waren het aanduiden van een voorzitter en ondervoorzitter. Philip Fleurbaey werd unaniem verkozen als voorzitter, Lies Sampers als ondervoorzitter. De landbouwraad zal vanaf nu minstens vier keer per jaar samenkomen, telkens op de derde donderdag van de maand in februari, mei, augustus en november. Indien nodig wordt op vraag van het stadsbestuur een extra vergadering ingelegd. “Ik ben ervan overtuigd dat deze groep goed werk zal leveren voor de landbouw en ook de sector naar het grote publiek beter bekend en vertrouwd kan maken”, zegt de schepen.

Misvattingen

“Er was nood aan een overleg- en adviesorgaan”, aldus voorzitter Philip Fleurbaey. “Iedereen merkt op dat er een kloof is tussen onze sector en de consumenten, deels door misvattingen. Bijvoorbeeld over het watertekort, veel mensen weten niet dat wij zelf heel wat regenwater stockeren. Waterproblematiek is één item, een klimaatslimme landbouw is waar we als volledige sector aan werken, zonder het produceren van lokale gezonde voeding uit het oog te verliezen.” De voorzitter kijkt ernaar uit om vanuit de landbouwraad een positief verhaal te brengen over de landbouwsector.