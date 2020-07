Eerste Ieperse beroepsbrandweerman Marc De Cat neemt afscheid van korps LSI

06 juli 2020

14u28

Bron: LSI 0 Ieper Met een laatste brandweeroefening nam adjudant Marc De Cat het voorbije weekend na 42 jaar afscheid van het Ieperse korps van de brandweerzone Westhoek. Marc was in 1978 de eerste beroepsbrandweerman van de stad Ieper.

Met ‘zijn’ ploeg van sectie 4 kreeg Marc De Cat in beperkte kring een passend afscheid. Hij was 42 jaar in dienst bij de Ieperse brandweer, waarvan meer dan 34 jaar als beroepsbrandweerman. De adjudant was op 30 september 1978 stagiair en werd in 1981 beroepskorporaal. In 1990 bevorderde hij tot adjudant. Tijdens de laatste jaren was hij nog als vrijwilliger actief.