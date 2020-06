Eerste horecaweekend sinds maart: de Ieperse binnenstad herleeft Christophe Maertens

13 juni 2020

20u21 4

Ieper Dit weekend kon het weer, een terrasje doen. Dat was duidelijk het geval in Ieper, waar vandaag zaterdag heel wat volk naar de binnenstad afzakte.

Ieper herleeft, zoveel is duidelijk. Nadat de stad 3 maanden zat opgesloten omwille van de coronamaatregelen, kan er dit weekend opnieuw een terrasje worden gedaan. In combinatie met de zon zorgde dat voor heel wat volk in het centrum, dat vandaag trouwens verkeersvrij is. Echte Dolle Dagen, zoals in Ieper de braderie heet, waren het niet, maar veel mensen vonden het fijn om toch van de sfeer te kunnen proeven. Vanaf vandaag 13 juni rijdt ook het retrotreintje uit. Het brengt bezoekers van de randparkings naar het centrum. Het treintje rijdt elke zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 u. tot 18.00 u. rond in de Ieperse binnenstad. Het treintje maakt het shoppen in Ieper een stuk gemakkelijker, aldus het stadsbestuur.