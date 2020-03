Eerste coronadode in Jan Yperman Ziekenhuis, 7 mensen mogen ziekenhuis verlaten Christophe Maertens Lieven Samyn

24 maart 2020

11u57 0 Ieper In het Jan Yperman Ziekenhuis (JYZ) in Ieper is een eerste persoon aan het coronavirus bezweken. Dat bevestigt de woordvoerder van het ziekenhuis. Ondertussen mochten 7 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten.

In het JYZ liggen er moment 29 mensen die zijn besmet met COVID-19, waarvan er 3 op intensieve zorg liggen. Ondertussen is er ook in Ieper een persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om een ouder persoon die andere onderliggende gezondheidsproblemen had. Wel hebben 7 coronapatiënten het ziekenhuis kunnen verlaten. In heel België zijn inmiddels 122 mensen gestorven aan het virus en liggen er 1.859 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 381 op intensieve zorgen.

Voorbereid

Het JYZ deed heel wat instappingen om zich voor te bereiden op de crisis. De spoedafdeling werd fors uitgebreid. Het ziekenhuis bouwde de garage voor ambulances om tot een noodhospitaal en er werd een tent ingericht voor patiënten. Op intensieve zorg werd de capaciteit verdubbeld.