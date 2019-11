Eerst Michelinster voor uitbaters Souvenir, nu een dochter LBR CMW

27 november 2019

18u21 0 Ieper Ieperlinge Joke Michiel, die samen met haar man Vilhjalmur Sigurdarson het restaurant Souvenir in Gent uitbaat en daarmee onlangs een Michelinster binnenhaalde, is bevallen van een dochter. Het meisje heet Soley Rós.

Het zijn heel emotionele tijden voor de IJslandse kok Vilhajalmur Sigurdarson en zijn vrouw Joke Michiel. Vorige week nog wonnen ze een eerste Michelinster met hun restaurant Souvenir en afgelopen woensdag werden ze ouders van hun derde kindje. Het meisje heeft Soley Rós, wat IJslands is voor boterbloem. Vilhjalmur en Joke waren bijna niet gekomen naar de uitreiking van de Michelinsterren, omdat Joke hoogzwanger was. “Gelukkig zijn we toch hier”, lachte Vilhjalmur toen nog.

De kok kwam destijds naar België om hier in een restaurant te werken. Hij leerde Joke kennen en daardoor bleef hij in ons land. Aanvankelijk hadden ze samen in Ieper hun restaurant Souvenir, maar ze verhuisden samen met hun eethuis naar de Brabantdam in Gent. Het paar had al twee kindjes. Joke beviel in het Jan Yperman Ziekenhuis.