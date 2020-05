Eerst gehackt, dan opgelicht in poging om FB-account te herstellen VHS

08 mei 2020

20u06 6 Ieper Het buurtinformatienetwerk waarschuwt voor oplichting die gericht is op mensen wiens Facebook-account werd gehackt. Zij worden misbruikt door criminelen, terwijl ze op zoek zijn naar een oplossing voor hun probleem.

Bij de politiezone Arro Ieper liep recent een melding binnen van dergelijke oplichting. Slachtoffer is iemand die een bijberoep uitoefent en daar betaalde promotie voor voert op Facebook. Recent stelde de man vast dat zijn account geblokkeerd was. Om daaraan te verhelpen, zocht hij via het internet naar een oplossing. Zo kwam hij terecht op de website www.klantenservicebelgies.com, met daaraan gekoppeld het telefoonnummer +3211948431. Toen de man contact nam met dat nummer, werd hij in het Engels geadviseerd om, als deelname in de kosten, twee keer 2,5 euro over te schrijven op een bepaalde rekening. Tijdens die transactie werd zijn computer overgenomen door de oplichter(s). Het bedrag dat werd overgeschreven, werd door hen gewijzigd in twee maal 250 euro. Het grote totaalbedrag verdween van de zichtrekening van het slachtoffer. Het buurtinformatienetwerk raadt aan om bijzonder voorzichtig te zijn als onbekenden vragen om eerst relatief kleine bedragen over te schrijven.