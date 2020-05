Eenrichtingsverkeer in Schoolstraat Boezinge Christophe Maertens

26 mei 2020

08u17 0 Ieper In Boezinge start vrijdag 29 mei een proefproject rond eenrichtingsverkeer in de Schoolstraat.

“In Boezinge is de heraanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Diksmuidseweg of de doortocht van Boezinge gepland”, zegt schepen Yves Goudeseune (sp.a). “Naar aanleiding van deze werken kwam de suggestie om van de Schoolstraat een eenrichtingsstraat te maken. Zo zou het verkeer in Boezinge beter moeten doorstromen.”

Het proefproject begint vrijdag. “Vanaf dan moet je de Schoolstaat inrijden vanaf de Boezingestraat en uitrijden vanaf het Katspel. Na de periode van het proefproject wordt de gewijzigde verkeerssituatie geëvalueerd.”