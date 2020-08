Eendenkroos kleurt Ieperse haven knalgroen Christophe Maertens

08u49 4 Ieper De kop van het Ieperleekanaal kleurt groen. De oorzaak is een laag eendenkroos.

Eendenkroos zijn kleine plantjes op het wateroppervlakte. Ze komen voor in stilstaande of traag stromende waters en groeien snel. De planten hebben nu de haven van Ieper ingenomen, waardoor het water volledig groen kleurt. Het is een terugkerend fenomeen bij hoge temperaturen en droogte. Eendenkroos is ongevaarlijk, maar hengelaars zien het liever niet. Wanneer de temperatuur daalt, verdwijnt de plant normaal opnieuw.